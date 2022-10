annonse

Russlands krig mot Ukraina er nå inne i sin niende måned. Selv om ukrainernes offensiv har hatt stor fremgang de seneste ukene, synes ingen avgjørende seier å være innen rekkevidde for noen av partene.

Det betyr at Europa mest sannsynlig må belage seg på langvarig krig og all dens virkninger på samfunnsliv, politikk og ikke minst økonomi, herunder ikke minst fortsatt høye priser på mat og energi.

Donald Trump hevdet tidligere i år at Putin ikke ville ha angrepet Ukraina hvis han selv fortsatt var USAs president. Påstanden forblir nok en øvelse i kontrafaktisk historie – men nå får Trump støtte.

Under en paneldebatt mellom Alexander Marguier fra Cicero, Holger Friedrich fra Berliner Zeitung og Ungarns statsminister Viktor Orbán tirsdag ble det drøftet folkerettsbrudd i Ukraina, energikrise i Europa, EU-sanksjoner mot Russland og hvordan krigen kan finne en avslutning.

I sitt referat fra debatten skriver Cicero at Orbán som advokat absolutt ikke var i tvil om at Russland har brutt folkeretten og at Ungarn derfor helt klart støtter Ukraina. Det som imidlertid bekymret Orbán som politiker, er at Europa ikke har lykkes med å isolere konflikten i Donbas 2014-2022 slik man gjorde med Krim i 2014.

Her trakk Orbán frem Tysklands daværende forbundskansler Angela Merkel, som etter Russlands invasjon og annektering av Krim i 2014 innledet forhandlinger med Russland og dermed isolerte konflikten slik at den forble en russisk-ukrainsk konflikt. Orbán takket Merkel og lovpriste resultatet som et «diplomatisk mesterverk».

Orbán er kjent som forholdsvis Putin-vennlig, men fremfor alt er han kjent for å retorisk og i praksis sette Ungarn og nasjonale interesser først. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har Ungarn, om enn motvillig, i all hovedsak stilt seg bak EU-sanksjonene mot Putin og hans regime, men med dissens for gass og patriark Kirill.

Orbán argumenterte med at krigen kanskje kunne ha vært løst tidligere hvis flere land hadde gjort som Ungarn og satt nasjonale interesser fremst. Han oppfatter manglende vekt på nasjonale interesser som grunnen til at Ukraina-konflikten nå er blitt en kontinental konflikt og samtidig bærer på en mulig tredje verdenskrig.

– Jeg er ikke villig til å hjelpe ukrainere på en slik måte at jeg ødelegger Ungarn økonomisk og ungarere dør, sa Orbán under paneldebatten i Berlin. – Jeg tilhører fredsleiren, så jeg er for en umiddelbar våpenhvile – uansett hva ukrainerne mener om det. Det skiller meg fra de som ønsker å ta beslutninger ut fra ukrainske interesser.

Orbán avviste innvendingen om at Europas nasjoner har felles kontinentale interesser, og mener at Brussels politikk er utformet med basis i nasjonale interesser; nasjonale interesser kan ikke utformes med basis i kontinentale interesser.

Senere i debatten poengterte Orbán en observasjon som han har gjort seg: Før ville India og mange afrikanske land ha hoppet hvis USA bad dem om det. Men i 2022 har de nektet å tilslutte seg USAs globale allianse mot Russland. Orbán tolker dette som at Vesten er svakere enn noen sinne. Han gir sanksjonene noe av skylden. Orbán vil riktig nok ikke oppheve sanksjonene, men gi dem en overhaling eller utforme dem på ny.

Grunnen er ikke sanksjonenes mål, men innretning. EU ville ramme Russlands finansiering av krigen, men pengene fosser likevel inn på Kremls bankkonto. Orbán mener dette kommer av sanksjonenes «primitive» innretning som ser seg blind på mengde og ignorerer pris. Selv om Orbán kaller demokratiske USA en tryggere gassleverandør enn Russland, konstaterer han at Europa er energidverger som bare «bytter herre» fra Moskva til Washington, D.C. Han mener vi må ha fire-fem forskjellige leverandører for å bli uavhengige.

Under debatten oppfordret Orbán til våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Men fordi det i betydelig grad er USA som forsyner Ukraina med militære og økonomiske ressurser, antydet Orbán at en våpenhvile i virkeligheten må skje mellom USA og Russland. En slik løsning virker imidlertid usannsynlig ut fra president Joe Bidens harde utfall mot Putin gjennom hele 2022, sa Orbán, og la til: – Donald Trump er fredens håp.

