Regjeringens forslag til statsbudsjett ble stort sett en skuffelse for de fleste.

Selv tverrpolitiske budsjett-kjæledegger som utviklingsbistand og regnskog har måttet tåle kutt for å bidra til Støres stramme statsbudsjett. Det kommer på toppen av slikt som kutt i taxfree, kutt i dagpenger og kutt i vei og bane.

I en tid med krig i Europa og prisvekst her hjemme har statsminister Jonas Gahr Støre understreket viktigheten av lavere offentlig forbruk, blant annet for å motvirke at Norges Bank må heve styringsrenten enda mer enn tenkt.

Blant de få postene som ikke kuttes i statsbudsjettet 2023, er skattefradraget for betalt fagforeningskontingent. Fra 3.850 kroner i 2022 kan fagorganiserte neste år se frem til å trekke fra inntil 7.700 kroner på skattemeldingen.

Regjeringen begrunner doblingen med at økt fradrag kan bidra til høyere organisasjonsgrad, altså hvor mange prosent av arbeidsstyrken som er med i fagforeninger.

– Vi vet at en sterk fagbevegelse og et organisert arbeidsliv gir oss en stor fordel, når kriser skal takles, uttaler LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.no.

Støre-regjeringen, utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, avløste i fjor høst åtte år med høyrestyre under Erna Solberg. Samtidig varslet de dobling av fagforeningsfradraget, og viste til behovet for økt organisasjonsgrad, fellesskap og bedre arbeidsforhold.

– Det er viktig for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet og for at flere arbeidsfolk skal få et fellesskap rundt seg. Ikke minst betyr det bedre arbeidsforhold over hele landet, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik til VG.

Ifølge Store norske leksikon var organisasjonsgraden i Norge på 50 prosent i 2019. Herav var 24 prosent tilsluttet LO, mens 26 prosent tilhørte andre foreninger.

Fra fagforeningene finner vi LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesforbundets leder Jørn Eggum i Arbeiderpartiets sentralstyre.

