Det var hårfine marginer i det svenske riksdagsvalget forrige måned.

En stund så den sosialistiske blokken, herunder Socialdemokraterna og statsminister Magdalena Andersson, ut til å beholde makten. Senere samme kveld ble det likevel klart at den borgerlige blokken hadde sikret seg parlamentarisk flertall.

I den borgerlige blokken ble Sverigedemokraterna største parti med 20,5 prosent, det vil si at hver femte svenske stilte seg bak dem. Sverigedemokraterna ble dessuten nest største parti i Riksdagen, etter Socialdemokraterna med 30,3 prosent.

Den borgerlige blokkens øvrige partier fikk til sammen 29 prosent. Det er Moderaterna (19,1 prosent), Kristdemokraterna (5,3) og Liberalerna (4,6).

Selv om Sverigedemokraterna dermed har over 40 prosent av stemmene på den borgerlige blokken, kan de se langt etter regjeringsdeltakelse. Det er klart etter at Sveriges påtroppende statsminister Ulf Kristersson i formiddag la frem sin regjering bestående av hans eget parti Moderaterna samt Kristdemokraterna og Liberalerna.

Grunnen skal være for store motsetninger mellom Liberalerna og Sverigedemokraterna. Opprinnelig sa Sverigedemokraterna at de ikke ville støtte en regjering hvor Liberalerna inngår, men her har partiet foretatt en helomvending.

Sverigedemokraterna får derimot lov å være støtteparti for regjeringen. Det er partileder Jimmie Åkesson tilsynelatende fornøyd med.

– Når vi nå får en regjering hvor vi ikke er med så er det svært viktig for oss at vi får en omfattende enighet der vi som største parti i denne konstellasjonen får et betydelig gjennomslag i politiske saker, sier Åkesson, gjengitt av NRK.

– For oss har det vært helt avgjørende at et maktskifte også må innebære et paradigmeskifte når det gjelder innvandrings- og integrasjonspolitikken.

Sverigedemokraterna skal blant annet ha fått gjennomslag for å redusere antallet årlige kvoteflyktninger fra 6.400 til 900, stramme inn velferdsytelser for ikke-svenske borgere, la politiet opprette såkalte visitasjonssoner, doble straffen for gjengkriminalitet og tillate anonymiserte vitner i rettssaker. Dessuten skal tiggeforbud utredes.

