Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, men også kjent som terrorist Arfan Bhattis tidligere kjæreste, er igjen i hardt vær for påstått dårlig dømmekraft.

Solbrække er ikke den eneste som har pleiet tett omgang med kriminelle og terrorister. Forrige måned ble det også kjent at Solbrækkes underordnede, TV 2-journalist Tonje Steinsland, er fadder for Nokas-raner David Toskas barn.

Det uvanlige vennevalget ble kjent bare uker etter at Solbrækkes eget kjærlighetsforhold til Arfan Bhatti ble problematisert på grunn av rollen som Bhatti etterforskes for å ha hatt i det islamistiske terrorangrepet mot LHBT-personer 25. juni.

Nå stilles det nok en gang spørsmål ved Solbrækkes forhold til norsk lov og hennes moralske kompass. I forbindelse med voldtektstiltalen mot en tidligere TV 2-ansatt skal Solbrække, TV 2s arbeidsrettsadvokat Randi Gustad og Paul Sjursen, som leder kanalens HR-avdeling, ha begått eller forsøkt å begå straffbar påvirkning av vitner.

Både Ingvild Jensen og Lars Joakim Skarvøy, som begge er ansatt i TV 2, sa i Oslo tingrett fredag at de mente seg utsatt for den slags forsøk fra Solbrække med flere. Skarvøy var også betenkt over Gustads tilstedeværelse i rettssalen, og oppfattet det som en slags etterretning på vegne av Solbrække, skriver Document.no.

Skarvøy skal gjentatte ganger ha avvist fremstøt fra Solbrække, Gustad og Sjursen, blant annet et par uker og deretter et par dager før rettssaken. Tiltales forsvarer Mette Yvonne Larsen fortalte i retten at TV 2-ledernes påtrengende forsøk på å ha samtaler gjorde Jensen svært usikker. Jensen brast ut i går da hennes vitnemål startet.

Document.no har foreløpig ikke innhentet samtidig imøtegåelse fra TV 2. Larsen er på sin side klar på at hun fra presumptivt profesjonelle aktører som TV 2 sjelden har sett et så eklatant og vedvarende forsøk på utilbørlig påvirkning av rettsprosessene.

