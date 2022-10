annonse

Når strømregningen mangedobles, må lokale nærbutikker kjempe for å overleve.

– August måned var helt ekstrem. Vanligvis får vi en strømregning på 29 000 kroner, men nå var den femdoblet til 150 000 kroner. Slik er det for dagligvarebransjen i disse dager, sier en innehaver av en nærbutikk til TV 2, og legger til:

– Det er en kjempeutfordring, for vi har ikke økonomi til å dekke det inn. Derfor må vi gjøre grep for å spare strøm der vi kan.

Kjøleskapet som gjør ølen iskald var det første som ble slått av.

– Folk får bare kjøle ned ølen sin hjemme. Vi har ikke fått noen klager på det hittil. De skal ikke drikke det på vei hjem uansett, sier innehaveren.

TV 2 har vært i kontakt med flere dagligvarer som har fått gigant-strømregninger i postkassen, uten å få særlig støtte fra regjeringen. Dette er butikker med høy omsetning og lav margin, og havner ikke i kategorien som utløser strømstøtte fra staten.

– De bør jo gå inn og gi strømstøtte til småbedrifter, særlig i distriktene. Hvis nærbutikkene legger ned, slik mange står i fare for å gjøre, så er det klart at mange vil få atskillig lengre reisevei for å handle, sier innehaveren til TV 2.

