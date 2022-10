annonse

I vår kunnskapsrike og opplyste tidsalder er det mange begivenheter og hendelser som fyller runde år og kan betegnes som jubileum. Men ikke alle kan bejubles. Snarere tvert imot.

For eksempel ble tyrkernes brutale folkemord på de kristne grekerne i Smyrna for 100 år siden, med mer enn tre hundre tusen massakrert, ikke viet noen oppmerksomhet av betydning forrige måned.

Det er 450 år siden sjøslaget ved Lepanto, hvor den muslimske flåten under tyrkisk ledelse ble slått så grundig av en kombinert flåte fra kristne fyrster at den aldri ble bygget opp igjen. Et annet gledens jubileum får vi neste år da det vil bli 250 år siden hendelsen som ledet til uavhengighetserklæringen for USA, «The Boston Tea Party».

Denne måneden har vi også et tragisk jubileum her i Norge, da det er akkurat 30 år siden Stortinget undertegnet EØS-avtalen. Den ble undertegnet 15. oktober 1992 og iverksatt 1. januar 1994.

Det som hendte den gang er ganske underlig når vi ser tilbake. Noen politikere ville på død og liv ta Norge inn i EEC, datidens EU, til tross for at folket stemte NEI til dette bare 20 år tidligere i en folkeavstemning. Det var også tillyst en folkeavstemning bare to år senere, i 1994, men hvis folket sa NEI nok en gang ville politikerne lansere en Plan B som ledet Norge inn i EU via kjellerinngangen.

En slik manipulering av folkeviljen var ikke lett, for noen mente at også en EØS-avtale måtte gjennom en folkeavstemning, men disse røstene ble fort kneblet.

Et annet problem var at EØS måtte støttes av et kvalifisert flertall på Stortinget. ¾ av representantene måtte stemme for avtalen. Arbeiderpartiet og Høyre var entusiastiske tilhengere av EU og ville derfor stemme for EØS-avtalen, men dette var ikke nok til å sikre flertall. Den gang var både SV og Senterpartiet motstandere av EØS, så der var det ingen støtte å finne.

Fokuset ble da vendt mot Frp og Carl I. Hagen for å kunne sikre flertall for avtalen. Her hadde altså Frp en unik sjanse til å si NEI til en avtale som bare på noen få år har ledet Norge fra den ene krisen til den andre, men dessverre ga Frp helhjertet støtte til EØS-avtalen i 1992.

Vel, det var ikke hundre prosent helhjertet fra Frp i denne saken. En av representantene brøt ut og stemte NEI. Det var Vidar Kleppe. Han ble ekskludert fra Frp noen år senere og startet da partiet Demokratene i år 2002. Partiet fyller altså 20 år i år.

Kan vi vente flere runde år med glede og jubel i tiden som kommer?

Vel, om åtte år er det akkurat 1.000 år siden slaget på Stiklestad og kristningen av Norge. Jeg lurer på om det er nok kristne igjen til å arrangere en bitte liten jubeltilstelning.

Det blir neppe den helt store jubelen i Oslo, for i 2030 vil etniske nordmenn være i mindretall i egen hovedstad.

