annonse

NTNU-forskere sier at varierende strømproduksjon fra havvind ikke kan likestilles med regulerbar gasskraft.

– Massiv utbygging av 160 GW havvind i Nordsjøen er til lite nytte for Europa. Når det blåser mye i Norge, vil det sammenfalle med vindkast i Nord-Europa. Vi tilbyr strøm på et tidspunkt hvor Europa lager sin egen strøm, skriver de i TU, og legger til:

– Dessuten kan naturgass brukes mer effektivt utenfor strømnettet. I Europa går det blant annet til oppvarming av hus og industri.

annonse

Forskerne sier at vi også vil ha lange vindstille perioder innimellom, hvor vi tilbyr lite kraft. For å tette hullene er man helt avhengig av gasskraft eller annen regulerbar strømproduksjon for å ivareta forsyningssikkerheten.

Les også: Tyskland legger ned sine siste atomkraftverk, midt under strømkrisen: Norske myndigheter blander seg ikke, sier statssekretær til Resett (+)

– I en situasjon med mye utbygd havvind vil det være lite inntjening i de periodene det blåser, da prisen rett og slett kan falle til under null. Denne kannibaliserende effekten, der mer utbygging gir mindre inntekter, kalles på fagspråket for et fornybarenergiparadoks, skriver de.

annonse

– Noen lurer kanskje på om batterier kan være løsningen? I 2031 vil vi ikke ha mer enn 89 GWh i batterilagring tilgjengelig i Europa. Om alt dette skulle være batteritid for havvind i Nordsjøen, hadde vi ikke klart oss i mer enn en halvtime.

Investeringene vil her være enorme, forteller de, særlig hvis man også tar i betraktning behovet for hydrogenproduksjon. Ifølge NVEs tall på 50.693 kr/kW for havvindinvesteringer, samt 5228 kr/kW for elektrolyseanlegg, vil 547 GW flytende havvind koste mer enn to og en halv ganger verdien på det norske oljefondet. Forskerne spør derfor retorisk om vi burde putte alle oljepengene i kun én teknologi.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT