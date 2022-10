annonse

Karbonfangstprosjektet ved Norcem har til nå fått en budsjettsprekk på 850 millioner kroner. Nå ber MDG regjeringen og SV om å garantere for at det blir en realitet.

– Vi må få en garanti for at dette prosjektet skal gjennomføres i det vedtatte statsbudsjettet. Det har regjeringen et stort ansvar for, men også SV og opposisjonen har et stort ansvar for å gjøre det umulig for regjeringen å ikke gjennomføre dette prosjektet, sier stortingsrepresentant for MDG Rasmus Hansson til Dagsavisen.

Les også: Støres CO2-eventyr på Klemetsrud – Norges andre månelanding?

annonse

Det er uenighet om karbonfangstprosjektet Langskip ved Norcems sementfabrikk i Porsgrunn. Langskip er et karbonfangst- og lagring prosjektet som skal frakte CO2 fra Norcem og Klemetsrudanlegget i Oslo ut i Nordsjøen for lagring under havbunnen. Planen var at det skulle koste 30 milliarder kroner, der staten må betale halvparten.

Men prosjektet blir dyrere. Uenigheten går i om hvem som skal betale budsjettsprekken på 850 millioner kroner. I statsbudsjettet truer regjeringen med at prosjektet kan bli stoppet om de ikke blir enig.

Les også: Klimarealist: – Flertallet tror at CO2 er en usynlig demon

annonse

– Historikken til norske regjeringer og CO2-fangstprosjekter dårlig. Forrige gang CCS var en kjempesatsing ble det skrinlagt fordi man ikke ville legge pengene på bordet eller stille krav til Statoil. Det er all grunn til å sette fullt trykk for å få CO2-fangstprosjektet ved Norcem på plass. Det er kjempeviktig for Norge og verden å realisere CCS, sier Hansson, og legger til:

– Norsk næringsliv og Norcem har et veldig sterkt ønske om å få dette til, både fordi de ønsker å bidra til løsninger på klimaproblemet, men også fordi de ser en kjempemessig konkurransemulighet ved å få til denne teknologien.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT