21. september kunngjorde Putin såkalt delvis mobilisering av inntil 300.000 reservister for å kjempe i Ukraina.

Mobiliseringen kom etter at Statsdumaen og Føderasjonsrådet, det vil si underhuset og overhuset i Russlands føderale forsamling, hadde skjerpet strafferammene for å nekte å tjenestegjøre etter innkalling.

Truslene om flere års fengsel var for mange russere likevel ikke så skremmende som mulig død eller lemlestelse på slagmarken. Et sted mellom 260.000 og 700.000 russere skal ha forlatt Russland siden 21. september.

Uansett har mange russiske menn troppet opp på mobiliseringskontorene, delvis av fri vilje, delvis på henstilling fra militærpoliti. Russlands forsvarsdepartement hevder at 220.000 av de 300.000 reservistene nå er mobilisert.

Russland har etter alt å dømme hatt betydelige tap i Ukraina. Amerikanske, britiske og uavhengige russiske kilder, herunder kilder med påståtte informanter i Kreml, anslår at mellom 70.000 og 90.000 russiske soldater er drept eller så alvorlig såret at de ikke vil kunne rehabiliteres for videre tjeneste.

Frykten er derfor stor for at de nylig mobiliserte soldatene vil lide samme skjebne. Fra det anonyme tallet 220.000 begynner det nå å komme ut historier om enkeltmenneskene som er blitt sendt ut på Putins krigseventyr.

The Moscow Times har kartlagt noen av dem, herunder den St. Petersburg-baserte advokaten Andrej Nikiforov. Han ble innrullert fire dager etter mobiliseringsordren. 7. oktober ble Nikiforov drept i Ukraina.

Avisen skriver også om tre menn på 32, 40 og 42 år fra Krasnojarsk i Sibir, som alle ble drept i Ukraina 8. oktober – nøyaktig ti dager etter innrullering. Myndighetene i Tsjeljabinsk oblast i Ural har på sin side bekreftet tap av fem menn.

Mobiliserte skal motta grundig trening før avreise, men det er uklart hvordan myndighetenes forsikringer følges opp i praksis. I sosiale medier sies etterlatte og pårørende å rase mot at deres menn, sønner og fedre angivelig ble busset rett til Ukraina. Atter andre klager over at de ikke klarer å opprette kontakt med sine kjære.

Det skal også bidra til sinne i befolkningen at russisk politi nå har begynt å oppsøke hoteller, metrostasjoner og sågar boligblokker for å sjekke ID-papirer og dele ut innkallinger til menn i stridsdyktig alder, skriver The Moscow Times i en annen sak.

