De høye strømprisene går hardt utover bedrifter. Et treningssenter på Hamar har senket innetemperaturen og vil teste ut to minutter i dusjen.

Varmen i bygget er justert, badstuene er slått av og flere enøktiltak er innført. Nå har treningssenteret hengt opp plakater i garderoben: «Vær så rask du klarer» og «Klarer du MAX 2 min i dusjen blir vi veldig glade».

– Det at vi ønsker at folk skal bruke litt kortere tid på dusj, er en oppfordring om å være litt bevisste, sier daglig leder til NRK, og forteller at de har hatt en merkostnad på energi på to millioner kroner siden i fjor:

– Det viser hvor viktig det er med alle tiltak vi setter i gang, og slik sett er også dusj et av de viktige tiltakene.

Ifølge daglig leder er dette bare ett av mange tiltak man kan være bevisste på i «den felles dugnaden», og det er angivelig deres mål med oppfordringen.

– Jeg opplever at det har vært veldig positivt. Det har i hvert fall ikke vært noen negative reaksjoner. Jeg tenker at dette opplever ikke medlemmene som et stort problem, sier hun, og avslutter:

– Vi håper at folk blir litt bevisste. Akkurat som de er bevisste når de tar dusjen hjemme, så kan de også være bevisste når de dusjer her hos oss.

