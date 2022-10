annonse

De er redde for at skatt på bruk av naturressurser vil bremse utviklingen i vindkraftnæringen og føre til konkurser.

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen at næringer som driver på felles naturressurser skal betale en grunnrenteskatt. Men bransjeorganisasjonen Energi Norge og Norwea ber om at skatten blir utsatt og endres, for å ikke bremse investeringer i vindkraft.

Organisasjonene hevder videre at grunnrenteskatten vil bremse investeringene i vindkraft, og at det kan føre til konkurser for etablerte anlegg.

– Mange viktige detaljer i skatten er ukjent, den er ikke utredet og ikke engang høringen er gjennomført. Sånn kan ikke landet styres, sier leder i Norwea, Åslaug Haga til NTB.

Energi Norge mener skatten vil bremse det grønne skiftet.

– Det kan neppe være intensjonen. Vi håper Stortinget tar seg tid til å finne den riktige utformingen, slik at både behovet for inntekter til felleskassen og mer fornybar energi ivaretas, sier Knut Kroepelien fra Energi Norge.

