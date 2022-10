annonse

Eller har vi bare politikere uten praktisk erfaring? Noe må det være, for nordmenn må gå ned i levestandard og mange klarer ikke engang å få endene til å møtes.

Kan det være at dommedagsvekkelsen om den nært forestående klimakrisen har ridd oss som en mare? Daglig ser vi at besatte personer maler fanden på veggen med store bokstaver. Det går i at kloden koker og at økosystemet kommer til å kollapse. At olje er galskap. Det er ikke måte på beskrivelser av jordens undergang, og de som stiller spørsmål blir utstøtt som fornektere. Her skal det ikke være tvil, alle klimaforskere støtter opp om dommedagsteorien, sies det. I alle fall om en følger med i media. Men forskning er ikke demokrati, man trenger bare én til å motbevise teorien for å forkaste den.

Les også: Vil satse stort på «gigabatterifabrikker» – skal dekke kraftbehovet med havvind (+)

annonse

De fleste politikere må være litt mer edruelige. De må ta flere hensyn og ikke bare stå der og hyle. Det vi har sett i det siste med pendlerboliger og reiseregninger, kan få en til å spørre om de er skikket til å styre landet. Men de tror på menneskeskapte klimaendringer og sier vi er internasjonalt forpliktet til å nå klimamålene. Uansett hvor absurde de er.

Alt dette salongpratet koster også penger, store penger, og de må hentes et sted. Å slanke offentlig sektor som snart utgjør 70 prosent av fastlandsøkonomien, er helt utelukket. I stedet sender de regningen til folket. Vi får servert strømregninger som ikke ligner grisen og drivstoffpriser som gir fylleangst.

Les også: Anleggsbransjen pådyttes elektrifisering: – Det er faktisk lovlig å bruke hodet (+)

annonse

Statskassen har blitt så full at den renner over, og dette skal brukes til å gjennomføre Det grønne skifte. Visjonene er der, men kalkulatoren ligger ubrukt i skuffen. Karbonfangst høres fortryllende ut, det er bare å fange den og helle det ned i tomme oljebrønner. Det er så enkelt at det er til å le av, og da deler politikerne gladelig vekk våre skattepenger. Så har vi havvind og batterifabrikker, her sier politikerne at vi skal bli verdensledende. Vi har ingen erfaring med vindkraft og batterier her til lands, og derav mangler kompetansen. Men siden vi har politikere uten praktisk erfaring, er det en detalj som ikke tas med i festtalene om Det grønne skifte.

Så har vi det absurde: elektrifisering av sokkelen. Det må til for at politikerne skal klare å overholde klimamålene, de som politikerne har lovet i Parisavtalen. I dag drives plattformene av gass, men nå skal de trekke en skjøteledning fra land, og så kan de heller selge gassen til utlandet, slik at de får utslippet, og ikke vi. Man må nok være politiker for å mene at det er hensiktsmessig.

Men at noen tjener pene penger på dette, er like sikkert som banken. Ja, og så får skattebetalerne regningen. Vi må gå ned i levestandard fordi vi har politikere som mangler praktisk erfaring, og gjemmer seg bak en glatt og ordflink tunge.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT