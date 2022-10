annonse

Det er for få kvinnelige bidragsytere til Wikipedia, og for lite innhold om kvinner, mener Forskning.no. Men hvorfor er dette et problem?

Hva er det med menn? Kan de ikke bare jekke seg ned og slutte å ta så mye plass? Slik er tonen i en artikkel hos Forskning.no.

Journalist Nina Kristiansen har brukt nesten 900 ord på å problematisere menns dominans hos nettleksikonet Wikipedia, som er verdens mest brukte kilde. Wikipedia er stedet du går til når du lurer på historiske fakta som hvem Eleanor av Aquitaine var (svar: dronning av Frankrike), eller når fotballklubben Brann ble stiftet.

Wikipedia er gratis å bruke og nettstedets over 6,5 millioner artikler er skrevet av frivillige over hele verden. Det er ikke feilfritt, og har blant annet blitt kritisert for å lene seg politisk mot venstre. Men det er en annen historie.

Faktum er at for akademikere, journalister, leger og menigmann, så er Wikipedia uvurderlig. Men den er altså stort sett drevet av menn, og for menn, om vi skal tolke Forskning.no rett. Man kan umiddelbart gi Kristiansen rett i det første. Men hvorfor er det et problem?

– Det blir den hvite mannens verdensbilde. Wikipedia har mer informasjon om Harry Potter enn om Indonesia og mer om James Bond enn om Afrika, ifølge Morten Olsen Haugen, som er intervjuet i artikkelen.

Haugen har skrevet artikler på Wikipedia Norge i 17 år, og har også medvirket i rollen som administrator. Pust med magen, for «det jobbes allerede med saken,» kan journalist Kristiansen fortelle leserne.

Mellom 85 og 90 prosent av skribentene på norske Wikipedia menn, og menn står for 90 prosent av innholdet. Disse er visstnok menn som «tenker de har kunnskap om veldig mange ting,» forteller Haugen.

Hos engelske Wikipedia er det noe flere kvinner, merkelig nok (man skulle tro at likestillingslandet Norge hadde flere kvinnelige bidragsytere enn land som USA). Wikipedia anslår at mellom 10 og 20 prosent av skribentene, eller redaktørene som de kalles, er kvinner. Den største gruppen er altså menn, og blant disse er det en overvekt av pensjonister og menn i 20-årene. Kanskje ikke overraskende, når vi tenker etter. Å skrive for Wikipedia er (stort sett) ubetalt, og krever tid.

Når det gjelder kjønnsubalansen i innholdet, er antallet biografier om menn langt større enn dem om kvinner. Noe annet hadde vært underlig. De fleste burde være klar over at det ikke er så lenge siden kvinner flest ikke hadde samme muligheter som menn til å delta i for eksempel politikk, næringsliv og kunst. Likevel har andelen økt fra 15 prosent til 18 prosent de siste årene.

Haugens eksempler er dog noe komiske. Å fremheve Harry Potter som et eksempel på «den hvite manns perspektiv» blir tullete all den tid han er en fiktiv person kreert av en kvinne. Hvem leser Harry Potter? I følge en studie av Yankelovich og Scholastic, har 57 prosent av gutter lest serien, sammenlignet med 51 prosent av jentene. Harry Potter er nokså kjønnsnøytral, med andre ord. Å sammenligne Harry Potter med Indonesia blir som å sammenligne fugl og fisk. Og å kritisere et nettsted som baserer seg på frivillige bidrag for innholdet, blir uansett noe kravstort.

Og her er vi vel ved sakens kjerne: Hvorfor klager Kristiansen over et tilbud som er gratis å benytte – jeg tipper at hun er flittig bruker av nettestedet selv – og som er avhengig av at menn skriver innholdet? Uten så mange mannlige bidragsytere hadde Wikipedia vært et skrint nettleksikon. Ta Steven Pruitt, for eksempel. Pruitt er nok en hvit mann – vår tids syndebukk – som er blant dem som kanskje «tenker de har kunnskap om veldig mange ting.» Ikke bare tenker han det, men hans over 33.000(!) artikler og over fem millioner redigeringer viser at han sitter på mye kunnskap og vier en stor del av sin fritid på Wikipedia.

Som han sier til CBS var hans mor fra Sovjetunionen, noe som gjorde ham klar over hvor viktig gratis og lett tilgjengelig informasjon er. Pruitt har ikke tjent seg rik på sin innsats, og bor fortsatt hjemme hos foreldrene sine. Han er en typisk nerd på mange vis, og har egenhendig bidratt til en tredjedel av de engelske artiklene på Wikipedia. Time Magazine utnevnte ham til en av verdens mest innflytelsesrike mennesker på internett i 2017. Og ikke bare det, han jobber med å få opp kvinne-representasjonen på nettstedet via Women in Red-prosjektet. Men menn som Pruitt får ingen heder av Nina Kristiansen.

Tvert imot blir menn som ham konstant bombardert av anti-mann-retorikk. Hver gang kvinner er underrepresentert på et felt, er det som oftest menns skyld. Men vi som husker Hjernevask og har sett vår dose Jordan Peterson-videoer vet at menn og kvinner har forskjellige preferanser og interesser, statistisk sett. At det finnes flere menn enn kvinner som ønsker å bruke fritiden på å redigere og skrive artikler om obskure så vel som velkjente tema er deres valg, et valg som kommer oss alle til gode.

Om kampanjer for økt kvinnelig deltagelse i wikipedia-skriving lykkes, så er det positivt. Men Wikipedia hadde ikke blitt verdens femte mest besøkte nettside om det ikke var for menn. Om kvinner eller underrepresenterte grupper savner innhold som appellerer til dem, er det ingenting som stopper dem fra å sette seg ned ved tastaturet og forme nettsiden slik de ønsker. Men det krever nok mer tid og kunnskaper enn å klage over status quo.

