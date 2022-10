annonse

De som slurver med kildesortering skal straffes.

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune har utført en avfallsanalyse og konkludert med at mye puttes i feil poser. Matavfall skal legges i grønn pose. Plast i lilla pose. Restavfall i vanlig plastpose. Men her slurves det mye. Halvparten av matavfallet endte i grønne poser.

«Disse resultatene betyr at det er svært mye matavfall og plastemballasje igjen i restavfallet som burde ha blitt utsortert i grønne og blå poser, og som potensielt kunne ha gått til materialgjenvinning», skriver Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Nå vil etaten straffe søppelsynderne, og den får støtte fra byrådet. De skal legge frem et forslag for bystyret om et overtredelsesgebyr på inntil 12.230 kroner for brudd på reglene om kildesortering.

– Vi tar det inn nå fordi forurensningsloven åpner for det. Det gjorde den ikke sist forskriften ble endret i 2012. Det betyr at vi har gebyret som en mulighet i framtida, sier juridisk rådgiver Mari Anne Brakestad til NRK.

Ifølge byrådet skal det brukes «i tilfeller der krav i forskriften ikke overholdes, og det unnlates å rette opp i forholdet etter skriftlig påtale».

