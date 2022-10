annonse

Norges økonomi står på ett ben: oljen.

Mens man skulle tro at det grønne skiftet dreide seg om å verne om natur og miljø, har noen kloke(?) hjerner kommet til at oljevirksomheten skal opphøre, og de motarbeider virksomheten med tiltak, skatter og avgifter på drivstoff samt subsidier/avgiftsfritak for å fremme elektrifisering, det vil si bruk av strøm som erstatting for drivstoff. Resultatet er økt strømetterspørsel.

Strøm produsert ved hjelp av gass eller kull er bannlyst, med begrunnelse i det grønne skiftet. Nedleggelse av slik produksjon resulterer i underskudd på strøm fremst i Europa.

Med basis i høye kraftpriser finner man det så lønnsomt å investere i vindkraft for å møte etterspørselen. I Norge 64 kraftverk med 1.352 turbiner. Utenlandskeid. Avkastning ut av landet! Fortsatt ekstremt høye strømpriser. Vannkraftverk i Norge er eid av staten, fylkeskommuner og kommuner. Noen få er eid av private og kraftkrevende industri.

Vannkraft bygges ikke ut, men man åpner for import og eksport gjennom kabler til utlandet. Umiddelbar effekt av tilknyttingen til det utenlandske markedet er ekstremt høye strømpriser. Det ønskes selvsagt velkommen av kraftprodusentene i Norge.

Å importere fra land som har for lite, eller eksportere fra Norge, som har for lite, virker veldig merkelig. Det er ikke bare merkelig men uforståelig at man holder på en politikk som ikke kan begrunnes gjennom en vitenskapelig verifisering. Spesielt når man kan se at konsekvensene er økonomisk ruin.

Unødvendige kostnadsøkninger på varer og tjenester. Unødvendig økning i bistand. Unødvendige konkurser. Unødvendig inflasjon. Dette er ikke et «grønt skifte»! Verden blir ikke grønnere av denne politikken. Den skaper ikke flere stabile ben å stå på, og den må legges om straks.

