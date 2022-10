annonse

Det historiske Hadeland Glassverk kan ende med en strømregning på 40 millioner kroner. Nå frykter de for arbeidsplasser og videre drift.

– Vi selger unna nå for å betale strømregninga så vi ikke må stenge. Det går ikke lenger. Vi må ha forutsigbarhet, sier eier Atle Brynestad til NRK, og legger til:

– Vi kan ikke gå fra en strømregning på to til 40 millioner kroner årlig. Det sier seg selv at det ikke går. Regjeringen må komme på banen og fortelle oss hvor høy strømmen blir.

Norges eldste industrielle håndverksbedrift bruker mye strøm. Alle ovnene må være i drift hele døgnet for at det skal være mulig å jobbe med glasset. Og med dagens strømpriser, frykter Brynestad at de må stenge. Det er 150 ansatte på Hadeland Glassverk.

Historisk har glassverket betalt 20 øre, nå ligger det an til en pris på 4 kroner med nettleie. Fra februar har regjeringen sagt at strømselskap og bedrift må avtale prisen på strøm. Brynestad mener det er uforsvarlig.

– Ingen vil inngå avtaler for neste år med prisene som er nå. Dette blir en stor uvisse og det blir umulig å planlegge, sier han.

Hadeland Glassverk har heller ikke penger til å drive med energitiltak når de først og fremst må sørge for at strømregningen blir betalt.

