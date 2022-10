annonse

KrF-politikeren mener det er både egoistisk og usolidarisk når finansministeren argumenterer med at man må kutte i bistanden fordi regjeringen tjener for mye penger.

– I lang tid har det vært bred politisk enighet om at staten for hver hundrelapp den tjener skal gi 1 krone til å bekjempe fattigdom i verden. Dette, som gjerne omtales som 1 prosent av Norges inntekt, er selve grunntanken i norsk bistandspolitikk, skriver Kjell Ingolf Ropstad i Vårt Land, og legger til:

– Når regjeringen i statsbudsjettet kutter fra 1 prosent av BNI til 0,75 prosent av BNI er dette et klart kutt som faktisk utgjør 14,3 milliarder. Det er en enorm forskjell.

– Et av hovedargumentene for et strammere budsjett er presset i norsk økonomi og den økte renta dette innebærer, skriver Ropstad.

Han mener det er feil:

– Argumentet om økt rente bommer fullstendig når det gjelder bistandsbudsjettet. Bistanden skal ikke brukes i Norge og vil derfor ikke øke presset på norsk økonomi.

Ropstad sier videre at andre land ser til Norge og vår bistandspolitikk, og at Norges troverdighet blir ytterligere svekket internasjonalt med dette. Han ber Regjeringen huske på at et land som ikke engang gir én krone av hver hundrelapp er fattige på mer enn penger.

