annonse

Selv om Finland og Baltikum har stengt grensene for russere med turistvisum, insisterer Norges justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på fortsatt fri innreise over Storskog.

30. september slo Mehl fast at riksgrensen ikke skal stenges. Siden da er det fremkommet at det nærmest myldrer av russere utstyrt med droner, fotoapparat og bildemateriale i Norge. Flere har kjørt Norge på kryss og tvers. Noen av disse skal ha fotografert rett ved lufthavner og militære anlegg.

Hittil er minst seks russere pågrepet med droner eller fotoapparat samt omfattende mengder bildemateriale i bagasjen. Felles for alle skal være at de kom til Norge med norsk turistvisum eller Schengen-visum. De kaller seg turister, selv om oktober befinner seg langt utenfor russisk feriesesong.

annonse

Men Mehl sier i dag for tredje gang at hun ikke anser det som nødvendig å stramme inn trafikken av russere med turistvisum. Samme budskap kom justisministeren med 30. september og 13. oktober.

Les også: Ordknapp etter mulig russisk spionasje: – Bra at politiet er årvåkne

– Akkurat nå mener vi det er riktig å stå på at grensen er noe åpen, selv om det er gjort sterke begrensninger i blant annet russeres muligheter til å få turistvisum i Norge, sa Mehl til NTB på en pressekonferanse i dag.

annonse

Samtidig gjentok Mehl argumentet om at det i utgangspunktet ikke er stor trafikk av russere som reiser inn i Norge over Storskog.

Bakgrunnen for spørsmålet om riksgrensen på Storskog er at Baltikum og Polen tidligere i høst stengte sine grenser for russere med turistvisum, og viste til at slik trafikk angivelig er en sikkerhetstrussel.

Saken fortsetter.

Kort tid senere fulgte Finland etter. De mente at landets internasjonale ståsted kunne ta alvorlig skade hvis Finland førte stikk motsatt grensepolitikk av sine naboland og Schengen-landene Estland, Latvia og Litauen.

Norges justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte dermed ta stilling til om vår eneste grenseovergang til Russland, nemlig Storskog øst i Finnmark, også skulle stenges for russere med turistvisum.

annonse

Det sa statsråden nei til, begrunnet med at trafikken over Storskog i utgangspunktet ikke er så stor. Isteden satte Mehl inn et ekstra politihelikopter til å patruljere den 198 kilometer lange grensen mot Russland.

Les også: Droner observert ved dansk gassfelt i Nordsjøen

Etter 30. september har Norge minst pågrepet seks russiske statsborgere som skal ha oppholdt seg i riket på norsk turistvisum eller Schengen-visum og som alle hadde reist rundt med bagasjen full av fotoutstyr.

11. oktober ble en russisk mann pågrepet på Storskog grensested ved Kirkenes i Finnmark etter at det ble funnet to droner og fotomateriale i hans bagasje. Saken ble kjent for offentligheten 13. oktober. Senere skal politiet ha antydet sammenfall mellom materialets innhold og mannens forklaring om at han har fotografert natur. Kilde: NRK

14. oktober ble en russisk mann pågrepet etter å ha filmet utenfor Tromsø lufthavn. Filmingen skal ha skjedd med drone. Etter sanksjonsloven med tilhørende forskrift er det forbudt for russiske borgere og selskaper å bedrive flyvning i Norge. Kilde: NRK

17. oktober ble det kjent at tre russiske menn og en russisk kvinne 11. oktober ble pågrepet i Mosjøen i Nordland etter at de skal ha tatt bilder ved et ikke navngitt anlegg som er underlagt fotoforbud. Nord for byen ligger Drevjamoen militærleir. I følgets bil fant de fotoutstyr og «relativt omfattende bildemateriale», men ingen droner. Kilde: NRK

Snarere enn å sette den påfallende utstrakte russiske fotosafarien i sammenheng med Norges åpne grense mot Russland, innvender Mehl at pågripelsene er et resultat av regjeringens høynede beredskap siden 30. september.

– Nå er det høy beredskap og fullt fokus på trusselbildet rundt oss og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Politiet gjør en viktig og god jobb, og det er bra de er årvåkne. Det er derfor ikke overraskende at de avdekker denne type aktivitet, sa Mehl på dagens pressekonferanse. Samtidig gjentar Mehl sitt budskap til folket om å være årvåkne for mistenkelig aktivitet og melde fra til lokalt politi.

Mehl nøler med å stenge grensen på Storskog fordi hun mener dagens trafikk er håndterbar samt underlagt skjerpet kontroll, fordi Norge har strammet inn på turistvisa til russere og av frykt for ulovlig grensekryssing langs øde strekninger.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT