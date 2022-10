annonse

Blir det republikansk kontroll over Representantenes hus etter mellomvalget i november?

Demokratene har i løpet av den siste tiden tatt igjen noe av Republikanernes ledelse i meningsmålingene om å oppnå kontroll over Representantenes hus, men en fersk meningsmåling fra CBS News antyder et mulig trendskifte i takt med at mellomvalget nærmer seg.

Årsaken, ifølge mediehuset, er den vanskelige økonomiske situasjonen i USA under president Joe Biden, som har ført til at stadig flere amerikanere bekymrer seg over deres økonomiske situasjon. Meningsmålingen fant at 65 prosent av de registrerte velgerne sa at økonomien deres blir dårligere.

«Flere velgere føler at Demokratenes politikk har vært skadelig snarere enn nyttig for økonomien, inkludert uavhengige. Og to tredjedeler av registrerte velgere mener Biden-administrasjonen kan gjøre mer for å bekjempe inflasjon,» konkluderer rapporten.

Undersøkelsen ble utført med et nasjonalt representativt utvalg på over 2000 registrerte velgere fra 12. – 14. oktober og feilmarginen var ± 2,4 poeng.

Trend

Økte drivstoffpriser, lavkonjunktur og skyhøy kriminalitet er de viktigste spørsmålene for amerikanske velgerne i det kommende mellomvalget, ifølge en meningsmåling utført av Rasmussen Reports i august.

92 prosent er bekymret for stigende drivstoffpriser, mens 68 prosent er svært bekymret. 91 prosent er bekymret for president Joe Bidens økonomiske resesjon. 66 er veldig bekymret. Og 86 prosent er bekymret for voldskriminalitet, mens 61 prosent er svært bekymret.

