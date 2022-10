annonse

Husker du arveavgiften, populært kjent som dødsskatt?

Den ble avskaffet fra og med inntektsåret 2014, kort tid etter at Erna Solberg (H) hadde tiltrådt som Norges statsminister.

Arveavgiften stod ikke for de største skattetilgangene på statsbudsjettet. Men for mang en etterlatt var den en plage – for selv om arven ofte var foreldrenes bolig, måtte avgiften på seks til 15 prosent betales i penger.

Det var heller ingen muligheter for å utsette arveavgiften frem til huset eller hytta var solgt. Mediene var derfor fulle av historier om vanlige folk som hadde fått en svær skatteregning i fanget og knapt visste sine arme råd.

Da Jonas Gahr Støre tok over etter Solberg høsten 2021, varslet han at skattene skal opp for alle unntatt inntekter på under 750.000 kroner.

Det løftet har Støre holdt. Formuesskatten og utbytteskatten er begge økt, i tillegg kommer grunnrenteskatt på fiskeoppdrett, vann- og vindkraft. Bare skatten på aksjeselskapenes overskudd er så langt uendret på 22 prosent.

Og arveavgiften, den er fortsatt død og begravet. I Hurdalsplattformen, som ligger til grunn for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, står det ingenting om å vekke arveavgiften til live igjen.

Men nå vil Mette Nord, leder av Fagforbundet og sentralstyremedlem i regjeringspartiet Ap, ha den omstridte avgiften tilbake.

Grunnen er ikke at staten trenger pengene til noe konkret. Nord vil heller bruke avgiften som et politisk instrument for å overføre penger fra dem som har spart til dem som har sløst, fra de heldige i livet til de mindre heldige.

– Selv om det ikke fører til de største inntektene til statskassen, så vil det redusere [de økonomiske] forskjellene, sier Nord til VG.

Det andre kravet fra Fagforbundets leder og hennes 400.000 medlemmer er at regjeringen reverserer kuttet i skattepenger.

Støre & Co. har nemlig foreslått at opptjeningsperioden for rett til og beregning av dagpenger ved arbeidsledighet reduseres fra tre til ett år. Grepet antas å diskvalifisere 2.000 nordmenn fullstendig fra denne ordningen.

Nord mener at forslaget fremfor alt vil gå ut over kvinner i deltid og folk som er midlertidig ansatt. Hun sier til VG at forslaget må være et «arbeidsuhell» fra regjeringens side, og forventer at Støre retter det opp.

