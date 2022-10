annonse

Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er et svik mot de fattigste i verden og mot bærekraftsmålene, mener lederen i KFUK-KFUM Global.

– Støre-regjeringen velger å kutte i ambisjonsnivået knyttet til realiseringen av bærekraftsmålene i en tid der behovene er større enn noensinne og Norges kapasitet til å bidra er enorm, skriver Fredrik Glad-Gjernes, leder i KFUK-KFUM Global, i Vårt Land.

– Jonas Gahr Støre hevder at en krone er en krone, selv om kroner brukt i utviklingsland vil ha minimal innvirkning på inflasjonen.

Videre skriver Glad-Gjernes at fattigdommen øker, at de humanitære behovene aldri har vært større, og at mulighetsvinduet vi har for å løse de strukturelle årsakene til klimakrisen er i ferd med å lukke seg. Tiden renner ut både for de som dør av fattigdom og for verdens muligheter til å stoppe den eskalerende klimakatastrofen, hevder han.

– Vi vet hva som kreves og vi har midlene som trengs, men likevel velger Støre-regjeringen å opptre katastrofalt uansvarlig og sette pengene våre på bok, sier Glad-Gjernes.

– [KFUK-KFUM] Global krever 125 milliarder kroner i utviklingsbistand, 60 milliarder til fattigdomsreduserende bistand, tilsvarende en-prosenten av BNI og ytterligere 65 milliarder kroner, til klimatiltak i utviklingsland for å ta vår rettferdige andel av ansvaret for å realisere Parisavtalen.

Glad-Gjernes mener at når klimakrisen er skapt av land som Norge med høye utslipp og stor kapasitet til å bidra, må avbøtende tiltak finansieres i tillegg til en-prosenten.

