Aktivister fra Just Stop Oil angrep søndag en forhandler av Aston Martin i London sentrum. Aksjonen er en del av en rekke protester mot olje- og gass.

Aktivister fra gruppen Just Stop Oil (Bare stopp oljen) blokkerte trafikken i en sitt-ned protest på Park Lane søndag morgen. En av dem sprayet oransje maling på vinduet til Aston Martin-forhandleren i en av Londons mest eksklusive strøk, skriver Euronews.

Just Stop Oil har lansert en serie daglige aksjoner og blokader i oktober. To aktivister vandaliserte Van Goghs kunstverk Sunflowers på Nasjonalgalleriet fredag. De hev tomatsuppe mot maleriet og limte seg til veggen.

Samme dag utførte de en spraymalingsprotest mot hovedkvarteret til Londons Metropolitan Police. På lørdag helte Animal Rebellion-demonstranter melk på butikkgulv over hele Storbritannia, blant annet Harrods i London, og krevde slutt på storfehold.

Aktivistene mener at letingen etter olje og gass må stoppes. Men Storbritannia har besluttet å fremskynde letingen på grunn av energimangel, og nå vil regjeringen gripe inn for å forhindre slike protester. Innenriksminister Suella Braverman kaller aktivistene for «gerilja» og vil innførte en ny lov som skal gjøre det lettere for politiet å stoppe dem.

