Selv en allmektig leder som Xi Jinping har motstandere. Men hvem er de, og kan de utfordre ham?

16. oktober ble Det kinesiske kommunistpartis 20. partikongress innledet. Sakene som de vel 2.300 delegatene skal stemme over, regnes som avgjort på forhånd, herunder gjenvalget av generalsekretær Xi Jinping til hans tredje femårsperiode.

Det er sedvane i Kommunistpartiet at en generalsekretær sitter inntil to perioder. Unntakene er Mao Zedong, 1949-revolusjonens store leder og grunnlegger av Folkerepublikken Kina, og Jiang Zemin, som hadde vervet fra 1989 til sin død i 2002.

Når Xi nå går inn for sitt andre gjenvalg og dermed vil kunne styre Kina minst frem til 2027, mener flere analytikere og eksperter det viser hvor stor personlig makt Xi har samlet. Men det betyr slett ikke at Xi mangler fiender innad i partiet.

Hvem er disse motstanderne, og kan de utfordre ham? Det drøfter Deng Yuwen i en analyse i Foreign Policy. Yuwen forklarer først hvordan båndene mellom politikk, industri og akademia skal ha utviklet seg under Kinas tidligere ledere.

– Dette skapte en robust allianse mellom eliter, som alle tjente fett på Deng Xiaoping-, Jiang Zemin- og Hu Jintao-årene mellom 1978 og 2021. Forretningsfolk betalte bestikkelser, men fikk tilbake på sine investeringer [fra offentlige tjenestemenn]. Og de intellektuelle deltok i rettferdiggjørelsen av hele opplegget, skriver Yuwen.

Det var dette maktgrunnlaget Xi måtte stø seg på da han i 2012 ble valgt som Det kinesiske kommunistpartis generalsekretær og dermed også Kinas leder. Istedenfor å legge sin skjebne i opportunistiske interesser utenfor partiet tok Xi opp kampen mot korrupsjon, knuste elitealliansen og innførte mer transparens i partiet.

Yuwen forklarer at flertallet av Xis motstandere er de hvis interesser på en eller annen måte menes å ha blitt skadelidende. Videre er det noen som misliker Xis prinsipper, mens andre støtter Xi ideologisk, men mener han tar Kina i feil retning.

– Reformistvennlige tjenestemenn er en stille opposisjon innad i partiet og embetsverket. Disse tjenestemennene er mellom 40 og 75 år gamle, og omfatter pensjonister, personer nær pensjonsalder og tjenestemenn som for tiden har lederposisjoner. I alminnelighet kom de til makten under 1980-årenes «reform og oppåpning», skriver Yuwen, og legger til at de vil videreføre Dengs kollektive lederskap og fred med Vesten.

– Til Xis motstandere innad i partiet teller også høyere tjenestemenn som har mistet sin stilling i antikorrupsjonskampanjer, for eksempel sikkerhetssjefene Sun Lijin og Fu Zhenghua. Deres motstand bunner ikke i politiske forskjeller, men interessekonflikter, skriver Yuwen videre, og illustrerer hvordan de har mistet alt fra økonomisk og materiell status til ære, prestisje og innflytelse, hvorfor de «lidenskapelig hater Xi». Over hundre høyt rangerte tjenestemenn er under Xi strippet for makt og fengslet.

Selv om motstanden angivelig er størst innad i partiet og hos elitene, kan man likevel ikke overse krefter utenfor makten, mener Yuwen. Han ramser opp intellektuelle universalister, menneskerettighetsaktivister og -advokater. Selv om Xi slår ned på sivile motstandere, har de god evne til kollektiv organisering og handling. Sist, men ikke minst peker Yuwen på hundre millioner kristne, etniske minoriteter som uighurer og tibetanere og grupper som Falun Gong og etterkommerne av Tiananmen-massakrens ofre.

Siden motstanden mot Xi angivelig er så stor, hvorfor står han nå foran sin tredje periode som generalsekretær? Dette forklarer Yuwen med at partikadrene, tross sin uenighet med Xi, først og fremst er interessert i å beholde sine og familiens posisjoner og privilegier. Det samme gjelder rike forretningsmenn og eiere av konserner.

Og når alt kommer til alt, holder de fleste partidelegatene med Xi – enten for partiets skyld eller fordi deres videre politiske karrière avhenger av ham. Tross alt er det Xi som bestemmer hvem som skal fylle posisjonene som han har rensket sine antatte motstandere fra og som nå står ledige, poengterer Yuwen i sin analyse i Foreign Policy.

