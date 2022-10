annonse

SV-leder Audun Lysbakken mener 46 milliarder kroner i skatteøkninger ikke er nok.

– Det trengs kraftigere omfordeling. Historien om det voldsomme skattesjokket for de på toppen i samfunnet er en bløff som høyresiden har lykkes veldig godt med, sier Lysbakken til VG.

– Dette er for smått for å bite på Forskjells-Norge. Det er ikke noe skattesjokk for de rike, legger Lysbakken til. Han vil øke skattene for de rike enda mer, og gi mer pengene til klima, velferd og de med minst fra før.

annonse

– Det blir så feil. Høyresiden og NHO har fått gjennomslag for en slags fortelling hvor disse tallene kan sammenlignes med hva Rødt eller SV har lagt frem i Stortinget. Av denne skatteøkningen kommer over 30 milliarder fra kraftselskapene, som går rett ut til strømstøtte, sier Lysbakken.

Les også: Økt formuesskatt og enda mer utbytteskatt er ikke nok. Nå vil hun også ha…

Han mener at formuesskatten og inntektsskatten for de rikeste er økt med beskjedne beløp. Det er helt andre grupper i samfunnet som sliter nå, og det er rett og rimelig at de med mest bidrar med mer, hevder Lysbakken, som vil hente inn mer penger.

annonse

– Det handler om skatter som formuesskatten, skatten på de høyeste inntektene, skattlegging av store aksjeformuer. Det er heller ingen hemmelighet at vi bør få på plass skatt på svært høy arv.

– De aller rikeste i Norge betaler fortsatt en lavere skatteprosent enn lærere og sykepleiere, og skattegrepene i budsjettet er for puslete til å gjøre noe med dette, sier Lysbakken, og mener det er rettferdig at kraftselskapene bidrar til strømstøtten.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT