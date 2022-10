annonse

I statsbudsjett fra Jonas Gahr Støres Ap/Sp-regjering er det lagt opp til kutt i dagpenger for arbeidsløse.

– Forslaget går ut på å avvikle alternativet med lang opptjeningsperiode for dagpenger, slik at bare inntekten fra de 12 siste avsluttede kalendermånedene legges til grunn. I dag legges de tre siste årene til grunn om det gir bedre uttelling for dagpengemottakeren, skriver Dagsavisen i en leder.

De kaller det brutalt:

annonse

– Det er synd at et godt budsjettforslag fra regjeringen nå delvis drukner i bråket rundt et unødvendig og brutalt kutt.

Les også: Høye strømregninger – få hjelp hos NAV

Avisen mener det er et smålig og unødvendig forslag fra regjeringen, men at det er gode nyheter at dagpengekuttet vil overleve behandlingen i Stortinget.

annonse

– Den mindre gode nyheten er at det nok en gang er støttepartiet SV og resten av venstresida samt fagbevegelsen som må sørge for at regjeringen fører en politikk som forventes av en sosialdemokratisk regjering.

«Et sånt kutt vil ikke gjøre det lettere for folk å få jobb, men bare gjøre livet vanskeligere for arbeidsløse. Med regjeringens forslag vil mange få mindre dagpenger. Og mange vil ikke kunne få det i det hele tatt», sa SVs Kirsti Bergstø i Stortinget denne uka. Hun gjorde det klart at SV ikke vil akseptere kuttet.

Les også: NAV deler ut vibratorer og penispumper for titalls millioner kroner

Videre skriver Dagsavisen at forslaget innebærer at arbeidsløse vil få det trangere enn i dag. LO reagerer sterkt. «De som har minst og står svakest vil stå enda svakere. Dette vil øke forskjellene i Norge. Det er et alvorlig kutt, som jeg er sikker på vil bli rettet opp i», sier LO-nestleder Steinar Krogstad til NRK.

Krogstad mener regjeringens forslag vil ramme de med svakest tilknytning til arbeidslivet, og nevner spesifikt de med lav inntekt, kvinner som har jobbet deltid, og midlertidig ansatte.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT