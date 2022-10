annonse

Demografer og historikere kjenner godt til Russlands uvanlige befolkningspyramide, som skiller seg kraftig fra normalen i Europa.

En befolkningspyramide er et diagram som viser hvordan de to biologiske kjønnene fordeler seg på aldersgrupper à fem eller ti år i en bestemt befolkning.

En slik pyramide vil dermed kunne påvise historiske hendelser som hungersnød, pandemi, krig, økonomisk nedgangstid og utvandring gjennom at populasjonsgrafen viser store innhugg i bestemte årskull, enten for gutter, jenter eller begge.

annonse

Russlands befolkningspyramide skiller seg kraftig ut fra normalen i Europa siden 1900-tallet. Pyramiden for i-land har vanligvis en jevn, symmetrisk innsnevring fra bunn (barn) til topp (eldre), noe som betyr at folk stort sett lever lange liv.

Les også: Hevder 90.000 russiske soldater er «uopprettelig tapt»

Slik er ikke pyramiden for Russland, som tvert imot viser flere grove, stygge hakk fra bunn til topp av pyramiden. Grunnen er, som vi får se nedenfor, at Russland siden 1939 har gått fra den ene krisen til den andre – fulgt av svære befolkningstap.

annonse

Hendelser som kraftig har uttynnet Russlands befolkning de seneste hundre årene, er hungersnød 1921-1922 og igjen 1932-1933, Stalins utrenskninger 1936-1938, andre verdenskrig 1939-1945, økonomisk stagnasjon fra 1960-årene, økt utvandring fra 1970-årene og økonomisk krise i 1990-årene.

Ikke minst fikk den russiske befolkningsveksten seg en knekk etter Putins annektering av Krim i 2014. Selv om Russlands befolkning på papiret økte med noen millioner, har den naturlige veksten falt gjennom 2010-årene.

Saken fortsetter.

Selv om Russland nylig annekterte de ukrainske oblastene Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk og dermed formelt fikk flere innbyggere, har president Vladimir Putin lite grunn til å glede seg, mener Bloomberg. De har sett på landets befolkningsutsikter.

Allerede før Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar i år hadde landet i demografiske utfordringer. Fertilitetsraten, altså antallet barnefødsler, var i fall, og immigrasjon syntes heller ikke å avbøte problemet. Situasjonen blir slett ikke lettere fremover.

annonse

I år har millioner av russere mistet jobben, utvandret fra Russland og blitt drept eller lemlestet i Ukraina – og dermed i beste fall satt seksuell reproduksjon på vent. I tillegg kommer Russlands mange utlendinger som nå pakker sakene og drar sin vei.

Les også: Russland vil ha økt innvandring, deler ut 10 millioner statsborgerskap

Alene etter Putins militære mobilisering av 300.000 reservister forrige måned skal et sted mellom 260.000 og 700.000 russere ha flyktet hals over hode. Flertallet er menn i tjue-, tretti- og førtiårene, altså aldersgruppene hvor de fleste blir far.

En forsker og demografisk ekspert ved Gaidar-instituttet i Moskva spår under 1,2 millioner barnefødsler i 2023. Russland har en befolkning på 144 millioner. Han poengterer at folk har fått sine fremtidsplaner avlyst og at dette minst vil vedvare så lenge Putin mobiliserer stadig flere menn til slagmarken i Ukraina.

Bloomberg mener Russland står foran et demografisk krasj. Det vil igjen forplante seg i økonomien, fordi dagens unge flykter utenlands, mens fremtidens unge ikke lenger blir født. Om bare noen år kan vi dermed få se enda et stort, stygt hakk på Russlands befolkningspyramide, akkurat som i 1940-, 1970- og 1990-årene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT