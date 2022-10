annonse

Jeg har sagt det før og advart mot det lenge. Nå skjer det. EU-kommisjonen foreslår å opprette et felles innkjøpskartell for kjøp av gass. Det rammer først og fremst Norge som hovedleverandør til det europeiske markedet. Det er ren proteksjonisme. Det er i strid med EØS-avtalen. Og det er i strid med indre marked-regelverket og de fire friheter.

Som om det ikke er nok, og under henvisning til gjennomføringen av det indre marked, påla EU-kommisjonen Norge i 2000 å legge ned Gassforhandlingsutvalget som koordinerte salget av norsk gass til utlandet. EU-kommisjonen truet Statoil og Norsk Hydro med gigantbøter for kartellvirksomhet. GFU ble derfor permanent avviklet 1. januar 2002.

Nå gjør EU-kommmisjonen akkurat det samme selv, men med motsatt fortegn, ved å oppretter et importkartell for å presse ned prisen på norsk gass. «Selskaper får tillatelse til å danne et europeisk konsortium for gassinnkjøp, i henhold til EUs konkurranseregler», skriver EU-kommisjonen til tross for at dette åpenbart er i strid både med konkurransereglene og det indre marked.

annonse

Olje- og energiminister Terje Aasland sier tafatt i en kommentar til E24 «at det er naturlig at EU vil gjøre tiltak for å øke energisikkerheten og adressere den krevende situasjonen i energimarkedet.» Ja, tenk det. Norge blir skrudd forfra og bakfra og slik det til enhver tid passer EU-kommisjonen. EU vil ha billig norsk gass samtidig som Norge ender opp med dyr norsk strøm.

Det er på høy tid å ta et oppgjør med EU. Det er bare å konstatere at EUs energimarked rett og slett ikke fungerer og at EU forvalter indre marked-regelverket etter eget forgodtbefinnende. Og det er ikke til vår fordel.

Norge bør porenstreks følge Storbritannias eksempel og tre ut av EØS-avtalen og gå tilbake til den bilaterale handelsavtalen vi hadde med EU tidligere. Det vil tjene norske interesser bedre.

annonse

EU fremstår uansett som et korthus som er i ferd med å falle sammen. Klare oppløsningstendenser kan ses langs flere akser. Misnøyen med overstyringen fra EU er tiltakende i flere av medlemslandene. Brexit er ikke noe engangstilfelle.

Når Norge nå presses til å selge billig gass til EU og samtidig ikke får ha kontroll med egne vannkraftressurser, er det bare å komme seg på hodet ut av ACER og EØS-avtalen først som sist!

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT