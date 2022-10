annonse

I vikingtiden fikk folk kallenavn, slik som Eirik Blodøks, Sigmund Brenner og Harald Hardråde. Støre ville nok ha fått tilnavnet Jonas den Grådige.

Statsminister Støre ser ut til å omgjøre et velstående Norge til et u-land. Vi som hadde det så bra mister kjøpekraft og går ned i levestandard. Samtidig opplever staten å få eventyrlige inntekter på energi. Men det skal brukes på Det grønne skiftet, som til nå har vært et sort hull. Fantasien lever imidlertid videre, og staten betaler. Det skal ikke stå på penger om prosjektet. Katta i sekken blir presentert med gode formuleringer og gripende illustrasjoner i flotte farger.

Konsekvensene begynner å merkes av vanlige folk. En urovekkende del av Norges husstander har blitt nødt til å knipe på matbudsjettet, og mange oppgir at strømregningen er en utfordring. Men avgiftene vil Jonas den Grådige beholde. De skal gå til gamle, de syke og svake her i landet. Men det nevnes ikke at et sted mellom 200 og 250 milliarder kroner årlig brukes på visjonen om multikultur. Det er en statshemmelighet. Blir det kjent, vil våre politikere settes i et dårlig lys.

At bedriftseiere forlater Norge på grunn av økende skatter er en lang og trist historie. Det begynte med skipsrederne. De flagget ut, og den stolte skipsfartsnasjonen Norge havarerte. Men det stoppet ikke der, våre politikere har som kjent ingen praktisk erfaring. De har ikke stått opp om morgenen og fått skitt under neglene, de har bare gått på pratekurs og lært seg å snakke i en evighet uten å si noe fornuftig. De blir også sinte på virkningen av deres egen skattepolitikk, hvis årsak forbigås i taushet.

En etter en av de store arbeidsgiverne forlater landet. Kjell Inge Røkke har nettopp flyttet, det samme har tidligere fotballspiller og Skeidar-arving Martin Andresen. Sist ute har Rema-arvinger Reitan dratt. Norge tømmes for de som skaper næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Årsaken nå er en skjerpelse av formuesskatten, som i praksis er en bedriftsskatt. Eierne må ta ut penger fra bedriften for å betale skatt, selv om bedriften går med underskudd. Dette går utover sysselsetting og investeringer. Men det er bare de som bor i Norge som må betale formuesskatt. Flytter man til for eksempel Sveits, slipper man å betale.

Igjen blir de som jobber i offentlig sektor eller får sitt utkomme fra NAV. Da fikk dessverre de rett som en gang sa at oljen ville bli Norges forbannelse. Men olje skal vi også slutte med, så da må vi slukke lyset. For da blir det også slutt på strømstøtte.

