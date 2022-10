annonse

Økonomiske nedgangstider i USA virker uunngåelig innen de neste 12 månedene.

Den amerikanske økonomien er 100 prosent sikker på å gå inn i en resesjon i løpet av de neste 12 månedene, ifølge en økonomisk modell utviklet av to Bloomberg-økonomer. Den tilsynelatende uunngåelige nedturen kan komme enda tidligere enn det, ettersom modellen ga en 73 prosent sjanse for at resesjonen ville inntreffe innen 11 måneder og en 25 prosent sjanse for at den ville komme innen ti.

Disse resultatene er betydelig mer dystre enn forrige gang Bloomberg kjørte modellen, da den spådde en resesjon i løpet av året med bare 65 prosent sikkerhet. De skiller seg likevel klart fra spådommene til president Joe Biden, som lenge har insistert på at USA vil unngå en resesjon. Hvis det i det hele tatt kommer en lavkonjunktur, vil den være «veldig liten», påstår Biden.

Ikke alle eksperter er sikre på en amerikansk resesjon – en undersøkelse blant 42 økonomer spådde en 60 prosent sannsynlighet for økonomiske nedgangstider i løpet av de neste 12 månedene. Imidlertid har også utsiktene deres forverret seg siden deres siste spådom, hvor de ga USA en 50 prosent sjanse for å unnslippe nedturen.

En annen meningsmåling av økonomer, utført av Wall Street Journal på mandag, fant en 63 prosent sannsynlighet for en resesjon i USA i løpet av året, og peker på den amerikanske sentralbankens bratte renteøkninger, som har kommet brått og raskt etter flere år med et svært lavt rentenivå. Mer enn halvparten av respondentene antydet at sentralbanken ville fortsette å øke rentene utover det som var sunt, og til slutt destabilisere den amerikanske økonomien.

Inflasjonen i USA fortsetter å sveve nær det høyeste nivået på fire tiår, selv om den amerikanske sentralbanken gjentatte ganger har hevet rentene i et forsøk på å begrense de den galopperende prisveksten.

