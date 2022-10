annonse

På en uke er minst seks russiske turister pågrepet i Norge. Alle hadde droner eller fotoutstyr med seg da de ble tatt, men Russlands ambassade mener det hele er utslag av psykose.

Det dreier seg om en mann som ble stanset på Storskog i retning av Russland med droner og bildemateriale i bagasjen; en mann som filmet med drone ved Tromsø lufthavn; og tre menn og en kvinne som skal ha fotografert et skjermet anlegg ved Mosjøen.

Ifølge sanksjonsloven med tilhørende forskrift er det forbudt for russere å fly i Norge. Videre har hverken nordmenn og utlendinger liv til å fotografere skjermede anlegg, herunder militærbaser.

De seks russerne er inntil videre siktet for brudd på sanksjonslovens bestemmelser om droneflyvning, men bildematerialets innhold vil kunne avgjøre om siktelsen for eksempel utvides til spionasje og Politiets Sikkerhetstjeneste dermed tar over saken.

Russlands ambassade i Oslo reagerer nå på pågripelsene av russerne, som oppholder seg i riket på norsk turistvisum eller Schengen-visum. De mener at justisminister Emilie Enger Mehls påbud om høynet beredskap hos politi og tollvesen har utartet i psykose.

– Vi registrerer generelt med bekymring den psykosen som utspiller seg i Norge, der lider vanlige turister som åpent har innført utstyr til Norge og igjen åpent filmet den vakre norske naturen uten å skjule deres reiseformål – ikke særlig «spionaktig», ikke sant?

Det skriver ambassaden til NTB. Russlands ambassadør Tejmuraz Ramisjivili har avslått NTBs forespørsel om intervju, og ambassaden har isteden sendt dem en e-post.

– Vi ville advare om at situasjonen kan resultere i en skikkelig paranoia, som kan ramme russiske folk fastboende i Norge, turister fra andre land og enhver person med kamera, heter det syrlig i ambassadens e-post.

Ambassaden kritiserer også norske myndigheter for at forbudet mot droneflyvning skal være for dårlig formidlet overfor russere, som for øvrig på generell basis har dårlig beherskelse av engelsk språk. De finner det skjerpende at forskriften ikke uttrykkelig nevner droner når det gjelder forbudet mot flyvning.

– På de fleste norske offisielle nettsider mangler det informasjonen om droneforbud for russere. Det er veldig vanskelig for en utlending å finne meldingen av Luftfartstilsynet og forskriften som nevnes i medier, skriver ambassaden.

Norske myndigheter er på tå hev etter flere droneobservasjoner rundt samfunnskritiske anlegg og infrastruktur, herunder Kårstø prosessanlegg for petroleum. Her skal blant annet Heimevernet ha sett en to ganger to meter stor drone noen hundre meter fra anlegget, men ingen var i stand til å oppspore den dronen eller dens fører.

I Sørvest politidistrikt alene er det gjennomført over sytti avhør den siste måneden knyttet til droneflyvninger, ikke bare på fastlandet, men også ute på norsk sokkel.

Søndag kveld ble luftrommet over Stavanger og Haugesund stengt i nesten en time etter at en drone ble observert fra flytårnet på Stavanger lufthavn, Sola.

