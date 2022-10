annonse

Skeive kristne kritiserer et opprop fra kristenledere mot regjeringens forslag om å forby konverteringsterapi.

– Jeg synes det er vondt å lese hvordan frikirkelige ledere kommuniserer. Veldig mange skeive har opplevd skam, avvisning og selvforakt i møte med kristne fellesskap, sier Daniel Skjevik-Aasberg til Vårt Land.

Skjevik-Aasberg er medlem av Den norske kirkes LHBT-utvalg og er svært kritisk til et opprop der 19 kristenledere går hardt ut mot regjeringens lovforslag til forbud mot konverteringsterapi.

– De snur dette fullstendig på hodet. De bruker argumentasjon som om det er majoritetskulturen i disse menighetene som er under angrep. For mange oppleves nok dette som et nytt overgrep, sier han.

Han mener det er denne majoritetskulturen som sitter med hele makten og autoriteten i møtet med skeive kristne, og at de må være bevisste på dette.

Ingen vanlige mennesker som har vokst opp i sekulære hjem «forviller seg plutselig inn i konverteringsterapi», hevder han, og påpeker at «det er de få som har vokst opp i disse miljøene denne loven er ment å ramme». Skjevik-Aasberg mener det blir feil å «bruke lovforslaget til å argumentere som at det er de som er ofrene».

– Mange står overfor et umenneskelig valg: sin tro, sitt kristne fellesskap og et liv i ensomhet på den ene siden, eller å leve et liv i kjærlighet, uten å være ensom, med en egen familie, på den andre, sier han.

