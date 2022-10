annonse

Det nye pansrede personellkjøretøyet StrykerX skal komplementere amerikanske soldater på en «enestående måte».

Ifølge The National Interest, vil StrykerX tilby amerikansk infanteri enestående ferdigheter, blant annet å kunne transportere væpnede soldater inn i fiendtlig ild med bedre forståelse av slagmarken, gjennomføre lydløs rekognosering uten å fremkalle akustisk eller termisk signatur, samt avfyre «airburst»-skudd fra en 30 mm kanon med langditanse presisjonsmålretting.

Produsenten General Dynamics Lab Systems (GDLS) opplyser at StrykerX har flere banebrytende nyskapninger. StrykerX vil blant annet være i stand til å skyte ut angrepsdroner, avfyre ​​lasere, utføre operasjoner innen elektronisk krigføring og tilby «silent watch»-funksjoner (evnen til å betjene sensorer og våpen uten å avgi akustisk eller termisk signatur) ved hjelp av en hybridelektrisk motor.

– Det er vårt forsøk på å sette ny teknologi inn i flåten. Det finnes flere Strykers der ute i stort antall, men [modellen vi produserer nå] ville være noe nytt for hæren. Hvis de velger å gå for den, er det en hybridelektrisk motor. I motsetning til stridsvogner, drives kjøretøyet utelukkende av elektrisk kraft, dieselmotoren er der kun for å generere strøm til motoren, som så driver alle akslene. Du får en god porsjon lydløs bevegelsesevne, ikke bare noen få minutter, men en solid tidsperiode, sier Tim Reece, direktør for US Business Development ved GDLS, til The National Interest i et intervju.

Ettersom Stryker-kjøretøyet har flere varianter, så som rekognoseringskjøretøy, infanteritransportkjøretøy og medisinsk evakueringsplattform, vil evnen til å implementere «silent watch» kunne introdusere et bredt spekter av betydelige taktiske fordeler.

– Batteripakken tåler mer enn en dag med «silent watch» uten å måtte slå på motoren. Man får også rekonfigurert mannskapet litt. I stedet for å ha en sjåfør foran i det alle soldatene omtalte som «helveteshullet», sitter nå sjåføren og kommandøren side om side i en cockpitordning, mer som i et helikopter eller et jetfly, og deler en rekke skjermer foran seg så at de kan fungere bedre sammen, sier Keith Barclay, direktør for strategi og vekst hos GDLS, til The National Interest.

StrykerX har dessuten mer plass bak til en infanteritropp og mulighet for å koble mannskapet til alle sensorer.

– Soldatene har den gjennomsiktige «se-igjennom-panser-effekten» som man leser om hele tiden, og mye bedre situasjonsforståelse mens de spretter rundt bakerst i kjøretøyet på vei mot målet, sier Barclay.

