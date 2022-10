annonse

Avisen ser med mistro på at den svenske regjeringen vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

– Sverigedemokraterna får minst en hånd på rattet i styringen av Sverige, skriver Vårt Land i en leder, og fortsetter:

– Det er fullt forståelig at Sverige må gjøre noe med kriminalitetsproblemet. Men vi mener at regjeringsplattformen vil gjøre det svenske samfunnet kaldere.

annonse

Les også: Jimmies Sverigedemokraterna med viktige lederverv i Riksdagen (+)

Etter avisens oppfatning hviler et stort ansvar på partene som tok SD inn i varmen. De viser til at samarbeidsplattformen mellom de fire partene blant annet går inn for kraftige kutt i svensk bistand, dramatisk reduksjon i tallet på kvoteflyktninger og innstramming i familiegjenforening.

Les også: Minorg: – Sverigedemokraterna vant frem med hatretorikk

annonse

– Det skal innføres doble straffer for gjengkriminelle. Og gjengmedlemmer skal kunne nektes å oppsøke visse områder i ti år etter fengselsstraff er sonet ferdig, skriver avisen og tilføyer:

– I avtalen heter det at svensk asylpolitikk på ingen områder skal være mer sjenerøs enn det som Sverige er forpliktet til gjennom EU og internasjonale avtaler.

Videre skriver Vårt Land at det er milevis unna linjen til tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt, også han fra Moderaterna. Han bad svenskene åpne sine hjerter for folk på flukt.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT