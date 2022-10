annonse

Vindkraft- og batteriinvestor Tore Ivar Slettemoen flytter også til Sveits, som den seneste av mange norske milliardærer og mangemillionærer.

Etter at den rødgrønne regjeringen økte formuesskatten har tre ganger flere rike nordmenn, og tre ganger flere milliarder flyttet til Sveits i år sammenlignet med tidligere år, skriver Dagens Næringsliv.

Antallet rike som emigrerer til Sveits blir stadig større. Slettemoen (64) meldte nylig flytting fra Lillestrøm til Zug i Sveits, ifølge opplysninger fra Folkeregisteret. Selv vil investoren ikke si noe om hvorfor han nå forlater landet.

– Ingen kommentarer dessverre, skriver Slettemoen i en sms til Dagens Næringsliv. Slettemoen er en av Norges mest kjente vindkraftutbyggere, men de største pengene har han nok tjent som en av gründerne bak batteriselskapet Freyr. Den aksjeposten er nå verdt 1,1 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv skriver videre at Slettemoens skatteligning for 2021 viser at han tar med seg en stor formue til Sveits. Fra 2020 til 2021 har Slettemoens formue økt fra vel 45 millioner kroner til vel 516 millioner kroner. Det skyldes børsnoteringen av batteriselskapet Freyr Battery i New York i fjor sommer.

Statlig eide Eksfin vil støtte Freyr Battery sin gigafabrikk i Mo i Rana med fire milliarder kroner. Onsdag legger næringsminister Jan Christian Vestre frem Norges første batteristrategi, skriver E24.

– Norge skal bli en stor batterinasjon. Vi skal utvikle en lønnsom og bærekraftig industri, tiltrekke oss de store investeringene og gigafabrikkene, sier Vestre, og legger til: – Industrien har potensial til å sysselsette flere titalls tusen personer, omsette for minst 90 milliarder kroner innen 2030 og gi store eksportinntekter.

