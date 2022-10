annonse

Økt kraftskatt kan gi vindkraftkonkurser og true utenlandske investeringer. Finans Norge-sjef Idar Kreutzer kaller det «en internasjonal skandale».

– Jeg har fått opplyst at regjeringens forslag til skatteopplegg for kraftsektoren gjør det overveiende sannsynlig at en lang rekke vindkraftprosjekter vil kunne gå konkurs dersom forslaget gjennomføres i sin nåværende form, sa Kreutzer ifølge E24 under finanskomitéens høring om statsbudsjettet for 2023.

Han frykter for Norges anseelse i utlandet:

annonse

– Jeg vil karakterisere det som en internasjonal skandale som vil kunne få vidtrekkende konsekvenser for Norges anseelse i utlandet.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

Gjennomføres forslaget slik det foreligger nå, vil det også kunne ramme finansieringen av fremtidige fornybarprosjekter og industriprosjekter, mener Kreutzer.

annonse

– Regjeringen har en forpliktelse til å utrede og klargjøre konsekvensene av forslag som sendes til Stortinget. Det kan jeg ikke se at har skjedd i tilstrekkelig grad når det gjelder forslaget om kraftskatten, sa han til finanskomitéen.

Les også: Tina Bru nekter å stanse vindkraftutbyggingen: – Fremstår som arrogant og blottet for empati (+)

Direktør Øistein Schmidt Galaaen i fornybarbransjens organisasjon Norwea bekrefter at det er fare for konkurser etter skatteforslaget. Vindkraftselskapet Cloudberry sa i forrige uke til E24 at selskapet måtte satse utenfor Norge hvis forslaget ikke ble endret.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT