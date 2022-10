annonse

I formiddag ble det kjent at Støre-regjeringen kjøper Norges største fritt omsettelige privateiendom.

Med 1.300 kvadratkilometer land utgjør Meraker Brug det meste av arealet i Meråker i Trøndelag, og strekker seg også inn i nabokommunene. Bare bygdeallmenningen i Skjåk i Oppland, som er privat, men ikke fritt omsettelig, er større.

I år varslet dagens eiere av Meraker Brug at eiendommen legges ut for salg. Folk i Senterpartiet, som sammen med Arbeiderpartiet sitter i regjering, uttrykte da bekymring for at skogeiendommen kunne havne på utenlandske hender.

På Stortinget lar reaksjonene ikke vente på seg. Sosialistisk Venstreparti, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner, jubler over nyheten, mens Fremskrittspartiet spør hvorfor Støre har råd til dette, når de samtidig sier de må øke skattene.

– Nå kan vi sikre at brukerne av området som reindrifta, jegere, fiskere og turfolk, kan benytte det akkurat som før. Det er fellesskapet som skal eie fiske- og jaktområder som dette, ikke private eiendomsbaroner, sier Lars Haltbrekken i SV til NRK.

– Dette er en vanvittig prioritering av regjeringen. Mens prisene galopperer for folk flest har de ikke råd til lavere skatter og avgifter, men dette har de råd til. Staten eier allerede svært mye land. Dette kunne fint vært eid av private eiere og staten kunne heller brukt disse pengene på å hjelpe folk flest, heter det fra Sivert Bjørnstad i Frp.

Prislappen for Støres shoppetur er ennå ikke kjent, men en nærliggende og noe mindre skogeiendom – Værdalsbruket – ble i fjor kjøpt for 800-900 millioner kroner. Etter valget i 2005 bladde Støres forgjenger, statsminister Jens Stoltenberg, for øvrig opp 30 millioner kroner for hundre meter strandlinje på Huk i Oslo. Kjøpet ble den gang kritisert som symbolpolitikk uten større betydning for folks adgang til sjøen.

