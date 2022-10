annonse

Uvanlig russisk fotointeresse for Norge.

At Norge har en vakker natur vil mange utlendinger si seg enige i. At det langt utenfor feriesesongen reiser titalls russere med droner og fotoapparat rundt i Norge, er likevel kanskje oppsiktsvekkende.

I dag ble det kjent at den sjuende russeren på litt over en uke er pågrepet. Den 47 år gamle mannen skal ha fløyet droner på Svalbard. Pågripelsen skjedde imidlertid i Hammerfest i Finnmark 17. oktober.

I dag fikk politiet rettens medhold til varetektsfengsling i to uker. Mannen skal ha hatt med seg to droner her i riket. Dronene samt elektroniske enheter skal blir nå gjennomgått for å se om også motivet er ulovlig.

Siden 11. oktober er minst sju russere, hvorav en med russisk og israelsk statsborgerskap, pågrepet. Mannen i Hammerfest har både russisk og britisk statsborgerskap. En ble pågrepet på Storskog i Finnmark, en i Tromsø og fire i Mosjøen i Nordland.

De sju var i besittelse av droner eller menes å ha tatt bilder ved skjermede anlegg. Det er forbudt for russere å fly noen som helst luftfartøy i Norge. Videre har hverken nordmenn eller utlendinger lov til å fotografere skjermede anlegg, for eksempel militærbaser.

Ukraina-forskriftens paragraf 19 slår fast at det «er forbudt for alle luftfartøyer som drives av russiske luftfartsselskaper, […] eller for russiskregistrerte luftfartøyer, eller for ikke-russiskregistrerte luftfartøyer som eies, leies eller på annen måte kontrolleres av russiske fysiske eller juridiske personer å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium».

Ifølge The Independent Barents Observer er den pågrepne mannen i Hammerfest sønn av en «velkjent forretningsmann» og «nær alliert» av Russlands president Vladimir Putin. Mannens far skal stå eller ha stått på USAs sanksjonsliste.

I Vestre Finnmark tingrett i dag insisterte 47-åringen på at han skal anses som britisk statsborger og at hans hjemmeadresse er i Italia. Han opplyser å ha seilt rundt på Svalbard og langs kysten av Norge siden i sommer.

Russlands ambassade i Oslo advarte i går mot det de kaller psykose etter at justisminister Emilie Enger Mehl 30. september beordret høynet beredskap. De kritiserer også norske myndigheter for at droneforbudet angivelig er for dårlig kommunisert.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at russisk droneflyvning er «uakseptabelt», og varsler at regjeringen «kommer til å forfølge det, og vi kommer til å stoppe det». Russere kan importere og transportere, men ikke fly droner her i riket.

Støre varsler pressekonferanse senere i dag. Temaet er ikke kunngjort, utover at det skal dreie seg om regjeringens arbeid med krigen i Ukraina.

I oktober har det vært stor dronetrafikk rundt lufthavner, herunder i Stavanger, Haugesund og Bergen, samt ved Kårstø prosessanlegg. Sistnevnte sted skal en drone ha vært to ganger to meter stor, men politiet klarte hverken å oppspore dronen eller dens fører.

Aviser forhold Overfor VG avviser 47-åringen via sitt presseteam at han har forbindelser til Russlands president. «Han brukte en hobbydrone under hans ferietur til Svalbard sent i august. Han er lidenskapelig opptatt av natur, fotografi og ekstremsport» skriver presseteamet.

