NATO understreker at øvelsen, hvor en samling jager- og bombefly vil fokusere på avskrekking i Nordvest-Europa, er forhåndsplanlagt og rutinemessig.

Ifølge The National Interest vil omfattende NATO-øvelser begynne denne uken. De vil inkludere et stort utvalg fly fra alliansens medlemsland, inkludert det amerikanske luftvåpenets langdistanse strategiske bombefly B-52 «Stratofortress».

Ifølge en nyhetsmelding fra NATO er øvelsen kjent som «Steadfast Noon» og involverer 14 land og opptil 60 fly av forskjellige typer, inkludert fjerde og femte generasjons jagerfly, samt overvåkings- og tankfly. Treningsflyvninger vil finne sted over Belgia, som er vertskap for øvelsen, samt over Nordsjøen og Storbritannia. Det skal ikke skytes med skarpt.

Selv om B-52 – et fly fra den kalde krigen – er det eldste flyet i aktiv amerikansk militærtjeneste (og et av de eldste militærflyene i tjeneste globalt), har det ikke mistet sin relevans som et langtrekkende bombefly. Det kan bevæpnes med atomvåpen og er en viktig del av USAs atomtriade.

Kjernefysiske avskrekkingskapasiteter

NATOs nyhetsmelding presiserer at «luftstyrker fra hele NATO vil utøve kjernefysiske avskrekkingskapasiteter som involverer dusinvis av fly over Nordvest-Europa fra og med mandag». Nyhetsmeldingen er imidlertid nøye med å understreke at «øvelsen, som varer til 30. oktober, er en rutinemessig, tilbakevendende treningsaktivitet og den er ikke knyttet til noen aktuelle verdensbegivenheter», i en referanse til den pågående krigen i Ukraina.

– Denne øvelsen bidrar til å sikre at Alliansens atomavskrekking forblir trygg, sikker og effektiv, opplyser NATO-talspersonen Oana Lungescu.

– NATOs nye strategiske konsept, vedtatt av de allierte lederne på toppmøtet i Madrid i juni, gjør det klart at det grunnleggende formålet med NATOs atomkapasiteter er å bevare freden, forhindre tvang og avskrekke aggresjon, fortsatte hun og avsluttet:

– Så lenge atomvåpen eksisterer, vil NATO forbli en atomallianse. NATOs mål er en tryggere verden for alle; vi søker å tilrettelegge for et sikkerhetsmiljø for en verden uten atomvåpen.

Putins atomarsenal

Russlands president Vladimir Putin har flere ganger hintet om mulig bruk av atomvåpen i Ukraina.

Noen analytikere mener likevel at atomvåpen, nærmere bestemt den mindre typen kjent som taktiske atomvåpen, neppe vil være til stor nytte for Russland på slagmarken. Ukrainske styrker er spredt vidt utover langs en veldig bred frontlinje, noe som i stor grad opphever fordelene ved en stor eksplosjon.

