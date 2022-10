annonse

Regimet er utvilsomt under press, og nødvendige finansielle midler som skal smøre undertrykkelsesapparatet er ikke lengre det de en gang var.

Det iranske moralpolitiet patruljerer offentlige steder over hele landet for å tvinge spesielt iranske kvinner til å respektere strenge religiøse kleskoder. Det var etter arrestasjonen og det påfølgende mordet begått av moralpolitiet i Teheran på den 23 år gamle kvinnen Mahsa Amini, at begeret fløt over for en hel generasjon av unge iranere. De tok nok en gang til gatene for å demonstrere mot moralpolitiets brutaliteter.

Hijab-lover er bare skummet på toppen av en flodbølge av misnøye som flommer ut i Irans gater. De er bare en katalysator som kommer til å rive opp demningen som beskytter et brutalt regime. En hel generasjon av unge håpefulle iranere som drømmer om å leve et normalt liv i et moderne samfunn, tar til gatene for å bekjempe et regime fra en annen og eldre generasjon.

Iranerne ønsker uttrykkelig å bli kvitt et regime som ikke bare er fossilisert inn i sine religiøse dogmer og tvangstanker, men også svært korrupt og som aldri vil nøle med å ty til de mest brutale og dødelige metoder for å opprettholde sin kyniske dominans over denne nasjonen, som fortjener så mye, mye bedre enn dette misfosteret av en styreform.

I det iranske regimets snart 45 års lange historie, så har krig, vold og undertrykkelse vært en del av dagliglivet for iranere, og den unge generasjonen har alltid vært blant de mest utsatte. Revolusjonen og den unge islamske republikken ble raskt involvert i en blodig og brutal krig fra 1980 til 1988. Denne ble etterfulgt av ett tiår, som på overflaten var mer stabilt i forhold til krigsårene, men hvor politiske reformer førte til interne intriger og massemord av fanger.

Videre fulgte studentopprøret i 1999, presidentvalget i 2009, samt en lang rekke av uroligheter som følge av økonomiske vanskeligheter, som gjorde at regimet utviklet et svært sofistikert undertrykkelsesapparat. Et statlig voldsapparat som uten det voldsbegrensende lovverket vi finner i moderne samfunn, fritt kan utøve ekstremt brutalitet for å opprettholde «lov og orden» i Irans gater.

I tillegg til tradisjonelle politistyrker, har regimet en rekke paramilitære enheter bemannet av religiøst overbeviste unge menn til disposisjon. Ofte fra trange kår og med lite utdanning, blir de sluppet løs mot landets håpefulle mennesker. Om det er medlemmer av IRGC (Revolusjonsgarden), den beryktede Basij-militsen, eller kanskje det litt mindre internasjonalt kjente Ansar-e Hezbollah, har liten betydning. Volden er ofte ekstrem og dødstallene blir raskt flersifrede. Slik har regimet kontrollert Irans gater med batonger og vold i flere tiår.

Finnes det grunner til å håpe at situasjonen er annerledes denne gangen?

Mens det korrupte regimet fossiliserte seg videre i korrupsjon og undertrykkelse, så førte også internasjonal isolasjon til reduserte inntekter, mens interne konflikter blomstret i regimet. Som følger, har separasjonen fra mannen i gata langsomt krystallisert seg til en situasjon hvor nasjonen deler seg opp i fraksjoner. I store linjer, så står vi ovenfor de som har, og de som ikke har. Med andre ord, de som tjener på og drar fordeler av å spille ball med regimet, mot de som ikke tjener på eller mottar veldig lite fra det.

Samtidig har en ny generasjon av iranere vokst opp med blikket rettet mot verdens moderne samfunn. Med drømmer om et virkelig liv og bevæpnet med et beundringsverdig mot, konfronterer de regimets sikkerhetsstyrker med forbløffende effektivitet. Takket være lynrask spredning via internett, går informasjon og motiverende videoer nå verden rundt på noen sekunder. Regimets forkastelige metoder blir satt i et grelt lys, mens bilder av unge kvinner som blir drept av politiet gjør dem til martyrer som galvaniserer en generasjon av mennesker som vil så inderlig bli kvitt skjeggete gamle korrupte menn.

På den andre siden finner vi regimets ledere – ofte under personlige sanksjoner fra det internasjonale samfunnet – som benytter sine egne barn for å eksportere rikdommene de har stjålet fra det iranske folk til den vestlige verden. En vestlig verden som de så offisielt hater, men hvor de ikke nøler med å skjule sine penger.

Men denne unge generasjonen er flittige brukere av sosiale medier, som belyser regimets absurditeter. Selv om vi fortsatt ikke står ovenfor et iransk «WikiLeaks», så er den unge generasjonens handlinger beundringsverdige. Hundrevis av videoer, som i detalj beskriver hvordan barna til lederne til mullaregimet lever meget voksne liv i luksus i Europa eller på det nordamerikanske kontinentet, florerer på internett.

Videoer hvor unge mennesker fra regimets «elitefamilier» cruiser i luksusyachter iført bikinier, mens de hever ironiske skåler med champagne til regimets leder Khamenei, får en sterk galvaniserende effekt på unge mennesker i Irans gater som fra fattigdom møter regimets hykleri med et høyst forståelig raseri Regimets ledere som aldri nøler med å kritisere vestlige land på de mest hatefulle måter, har tydeligvis ingen problemer med å skjule sine formuer der. De har ingen vanskeligheter med å la sine barn og nære familie leve i sus og dus i disse ugudelige samfunnene. De streber for å få sine avkom inn på de mest prestisjetunge vestlige universiteter.

Dette har naturligvis alltid vært noe rike mennesker fra regimet har drevet med, men Facebook og Instagram gjør at ingenting er hemmelig lengre, og «elitens» barn er så forfengelige at de ikke klarer å unngå å legge ut sine – fra regimets perspektiv – lite intelligente holdninger på sosiale medier. Mullaens datter, som takket være regimets penger er Instagram-modell i USA, står plutselig i et dårlig lys og skaper raseri blant den unge generasjonen i Irans gater.

Dessverre finnes det ingen strukturert opposisjon i Iran. De har alltid blitt avlivet eller tvunget i eksil av regimet, som i alle år har styrt det iranske samfunnet med en brutal makt og aktivt oppfordret alle som ikke «passet inn» i det islamske paradiset til å flytte til utlandet. Over tid har det utviklet seg en iransk diaspora i utlandet som blir estimert til cirka 5 millioner individer, selv om man ikke har nøyaktige tall.

Innenfor denne diasporaen har det helt naturlig utviklet seg en politisk opposisjon. Men selv om den er meget aktiv i mange land, blir det meget tvilsomt at den kan bidra på en meningsfull måte i kampen mot regimet innenfor Irans grenser. I tillegg kommer de mange tusen iranske aktivistene bosatt i utlandet, og som gjennom sosiale medier, eller via demonstrasjoner, prøver å legge press på lokale myndigheter (for eksempel i Norge) for å oppnå ytterligere sanksjoner mot regime. Eller i hvert fall tvinge lokale myndigheter til å offisielt ta avstand fra regimet.

Ingenting av dette vi ha den minste effekt på regimet som ikke bare er brutalt, men som også ikke følger de mest elementære demokratiske eller moralske prinsipper, og som har ingen grunn til å bry seg det minste om hva norske styresmakter eventuelt mener om hvordan de styrer Iran.

Uheldigvis så står dagens demonstranter i Iran i dag uten noen strukturert ledelse, og så langt deres stemmer kan høres i Irans gater, så vil de heller ikke ha noen leder. Troen på politiske ledere er null, og frykten for nok et korrupt regime blir en sterk demper for opportunistiske krefter. Målet er å isolere det fossiliserte regimet til det sprekker i sin egne vold og selvmotsigelser.

Begynner regimet å sprekke innenfra?

Etter flere tiår med en kynisk og ubegrenset korrupsjon innenfor Irans regime, har islam i sin teologiske form, sakte, men sikkert mistet en god del av sin troverdighet og derfor betydning. Religionen har blitt redusert til et brutalt verktøy for maktmisbruk og undertrykkelse i mange troendes øyne.

Dette høres ofte fra vanlige muslimer, som fra et grasrotnivå utmerket godt forstår at religionen kun er et verktøy i regimets hender. Vi begynner også å se en og annen religiøs autoritet som ikke bare står frem på sosiale medier og kritiserer regimets behandling av demonstrantene, men også tar til orde for at mullaregimet faktisk skader sjia-Islam generelt.

Vi kan ikke si at dette er overveldende, men kun at det eksisterer et håp. Spørsmålet blir hvor lenge regimet kan beholde sin legitimitet som guds representanter på jorden, og oppfatningen om at den islamske republikken er guds vilje. Den dagen det slår sprekker, er det islamske regimets tid over en gang for alle.

Innenfor landets økonomi har korrupsjonen nådd et nivå hvor landets finanser er en skakkjørt vits hvor noen få lever i luksuriøse parallellsamfunn, mens spesielt den unge generasjonen overhodet ikke har den minste mulighet til å håpe på en normal fremtid. Dette hverken økonomisk eller sosialt, og for hver dag som går, får de mindre og mindre å tape på å stå opp imot landets autoriteter. Bruddet imellom regimet og spesielt den yngre generasjonen er et faktum, og det er ingen vei tilbake.

Irans unge mennesker føler ikke at de trenger hjelp fra vestlige land, men det forblir et sterkt ønske om at Vesten i hvert fall ikke hjelper, eller på noen måte støtter, det sittende regimet. Vestlige regjeringers stillhet blir oppfattet som et vestlig samtykke til regimet av demonstrantene. I tillegg kommer en oppfatting om at Vesten søker å finne en mulighet til å kjøpe råvarer fra regimet, som vil gi det enda mer midler for å drepe sine medborgere.

Regimets leder, ayatollah Ali Khamenei, prøver i dag å redusere demonstrasjonenes viktighet, når han taler om «vanlige hendelser» og mennesker som prøver å distrahere landets ledelse fra å gjøre sin viktige jobb. Dette mens justisministeren Mohsen Ejei, som er ansvarlig for tusenvis av drap på sine landsmenn, maner til dialog.

Men også her kan vi så smått begynne å se lys i enden av tunellen. Nyere videoer viser også medlemmer av sikkerhetstyrkene (politiet), som er åpenlyst trette og slitne, og som sier til unge kvinner som filmer og faktisk provoserer dem «bare gå hjem jenter», uten at de på noen måter reagerer aggressivt på provokasjonene. De har nok også familier, venner og bekjente. På den andre siden er det også mulig at regimet har forstått at mord på unge jenter er kontraproduktivt, og at de prøver å unngå det mens de satser på mer produktive «ketteling»-politioperasjoner i områder hvor det blir en fordel.

Noen demonstranter, selv om det finnes mange tusen av dem, kan ikke utkonkurrere et organisert og brutalt undertrykkelsesapparat. Bare Basij militsen, rekruttert blant arbeidere i alle av Irans bedrifter, kan på kort varsel stille minst 500.000 religiøst motiverte lavpannede undertrykkere til regimets disposisjon. Disse er organisert ut fra bedrifter der de er ansatt, og ettersom de finnes over hele landet, vil de alltid være lokalt tilgjengelig. Skulle ting komplisere seg for regimet, har de potensielt mange millioner av slike arbeidere som kan mobiliseres.

Revolusjonsgarden med sine sirka 300.000 medlemmer holder på sin side Irans regulære militære styrker i sjakk, og som navnet tilsier, har som oppgave å forsikre at landets militære styrker ikke vakler og begynner å tenke på å bytte side for å delta i en revolusjon. Revolusjonsgarden, som er «privatfinansiert», disponerer også sitt eget flyvåpen og marine, som ofte er bedre utstyrt enn Irans regulære styrker.

Konklusjon

Selv om regimet fossilisert, og med en stadig synkende religiøs legitimitet, samt mindre midler tilgjengelig enn tidligere, sitter det fortsatt trygt så lenge det brutale undertykkelsesapparatet fungerer som før. Dette er de samme menneskene som skapte den siste revolusjonen, og de vet utmerket godt hvordan forebygge en ny.

Demonstrantenes mangel på et definert og koordinerende lederskap kommer til å være en begrensning som risikerer å dra konflikten ut over et stort tidsrom. En slik situasjon risikerer over tid å være til regimets fordel. Regimet har ingen demokratiske eller moralske begrensninger på brutaliteten de kan utøve mot sin befolkning.

Aktivisme fra utlandet på sosiale medier er utvilsomt positivt for de som driver med det, og vi kan bare håpe at støtte fra alle verdens kjendiser som klipper en hårtafs på Instagram, gir større håp og galvaniserer demonstrantene til å fortsette sin heroiske kamp mot et grusomt regime. Men noen effekt på mullaene og deres støttespillere bør vi ikke forvente.

Det blir bare den dagen når regimets sikkerhetstyrker – uansett grunn – begynner å skifte side for å støtte demonstrasjonene at vi vil kunne få et oppriktig håp om et regimeskifte. Det vi være den viktigste indikatoren å holde øye med. Når dette skjer, så risikerer det derimot å rakne meget raskt for regimet.

