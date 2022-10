annonse

Finansminister Vedums forslag til statsbudsjettet for 2023 er en stor skuffelse for alle nordmenn som stemte og trodde på statsminister Støre og hans lovnader til det norske folk om at det skulle være «vanlige folks tur».

Det røde Støre og grønne Vedum ikke sa noe til folket om, var at dette var et JA til å betale enda mer for å være nordmann. Godtfolk! Sannheten er at alt nå blir enda dyrere i Norge.

Det er derfor trist å konstatere at milliardene uten begrensninger forsatt renner ut av Norge i strie strømmer uten styring og kontroll til land og regimer som hater Norge og nordmenn, men som elsker våre milliarder.

annonse

Etter flere år med korona-nedstengning av Norge og monsterpris på strøm, økte matvarepriser og renter, hadde alle nordmenn og næringslivet fortjent langt bedre enn dette.

Dagpenger til arbeidsledige kuttes, men U-hjelpen skal økes til hele 43,8 millarder. Skattene øker med 46 milliarder – bompengene øker – avgiftene økes – veiprosjekter utsettes – dyrere å gå til legen – prisen på medisin økes – kreftomsorgen svekkes – løsning på fastlegekrisen utsettes og gis ikke midler før 1.mai 2023 – det kuttes videre kraftig i domstolene som ytterlig vil svekke rettssikkerheten til nordmenn, samtidig som det over statsbudsjettet gis millioner til dataspill.

Dette for bare å nevne noen få viktig poster i forslaget til statsbudsjettet for 2023, der regjeringen nok en gang har brutt sine løfter til det norske folk.

annonse

Fakta er at statsminister Støre og finansminister Vedum vil at alle nordmenn skal være med på å betale enda mer av sine penger til en søkkrik stat som allerede bader i milliarder på bok. Dette i sterk motsetning til alle de nordmenn som nå sliter og lider i Norge. Nok er nok!

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT