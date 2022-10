annonse

Det er interessant, men mer skremmende enn interessant, å se hvor lett presumtivt oppegående mennesker lar seg lede av politisk styrt journalistikk.

De lar seg rive med av et narrativ som stigmatiserer og stempler nesten halvdelen av velgerne i USA samt et flertall av kandidatene til mellomvalget nå 8. november, som grunnleggende udemokratiske. De kaller dem «election deniers», eller «valgbenektere» på dårlig norsk.

Geir Stenseth er professor i privatrett ved universitetet i Oslo og burde vite bedre. I en kronikk i Aftenposten 17.10. basert på en gjennomgang av kandidatene til mellomvalget utført av Brookings Institution publisert 7.10 og en artikkel i Washington Post 12.10 sluker han imidlertid demokratene og de liberales narrativ med agn, krok, søkke og snøre under tittelen «Valgbenekterne er på offensiven i USA».

Av alle de 435 representantene som er på valg i Kongressen, de 34 av de 50 senatorene i Senatet og de 36 av guvernørene som skal på valg 8. november, har 291 ifølge Washington Post og 345 ifølge Brookings, «benektet eller stilt spørsmål ved utfallet av siste presidentvalg». Det kan godt være riktig, men er det positivt eller negativt, og hva ligger det egentlig i at de har «stilt spørsmål ved utfallet av siste presidentvalg»?

Brookings konkluderer med at «valgbenekterne» setter det amerikanske demokratiet i fare. Washington Post går enda lengre, og trekker paralleller til Mussolini og andre autoritære bevegelser som har undergravd valg for å tilrive seg makten. Og Stenseth fremstiller dette, som så mange med større fordommer til Trump enn kjennskap til amerikansk politikk, fullstendig uten kontekst, uten kontradiksjon og uten kritiske motforestillinger.

Så mye for den akademiske standarden ved Institutt for privatrett ved UiO samt kravene til saklighet i debattredaksjonen i Aftenposten.

For det første synes ikke Stenseth å forstå at «studien» til Brookings og artikkelen i Washington Post i seg selv er en del av valgkampen på samme måte som Demokratenes iherdige og uredelige forsøk på stadig å få stilt Trump for retten for dermed å ekskludere ham fra det kommende presidentvalget om to år. En redusert og muligens dement Joe Biden ligger rekordlavt på valgmålingene. Kamela Harris går på den ene blemma etter den andre og holder seg av forståelige grunner skjult for offentligheten. Demokratene er desperate.

Det samme er liberale media. Det ser ut til at det kan gå mot et valgskred for Republikanerne og flertall både i Kongressen og Senatet. Det innebærer i så fall et lite jordskjelv i amerikansk politikk og et varsel om hva som er i vente i 2024.

Med artikkelen gjør imidlertid Stenseth seg selv til part i Demokratenes valgkamp og til en nyttig idiot i spredningen av det liberale narrativet i amerikansk politikk. Det burde han forstå. Det er mulig han gjør det og gjør det med vilje. Det er mulig han ikke skjønner det. Men han har vært Visiting Scholar ved Berkeley og har, som så mange andre norske akademikere som ved hjelp av norske skattebetaleres penger fått pyntet på CVen med et kort, men dyrt opphold ved et amerikansk universitet. Og som så mange av hans kolleger, har han antakelig ikke vært veldig langt utenfor campus-porten under oppholdet i USA.

Berkeley er spesielt woke og svææært langt unna «the rust belt» hvor den vanlige amerikaner, som ikke er lønnet av det offentlige eller har private sykelønnsordninger og gode pensjoner, har fått smake konsekvensene av globaliseringspolitikken, og følgelig har et helt annet syn på de politiske realiteter.

For det andre er det slik at det er få i USA som benekter at Joe Biden vant valget. De fleste har skjønt at han stort sett gjorde det innenfor lovlige rammer og i overensstemmelse med de ulike delstatenes valgordninger. Men det er samtidig en kjensgjerning at det har foregått valgfusk i varierende omfang og i årevis mange steder i USA.

Det er også en kjensgjerning at det er mange, også blant Demokratene, som mener at det ble tatt i bruk ufine og udemokratiske virkemidler for å påvirke valgutfallet og at valgordningen i flere delstater trenger en grundig overhaling. Det er dette Republikanere flest mener med at «valget ble stjålet». Det var rett og slett ikke et «fair» valg.

Bl.a. brukte Mark Zuckerberg 419,5 millioner dollar, 4 milliarder kroner, målrettet til å øke valgdeltakelsen i velgergrupper som tradisjonelt stemmer på Demokratene i flere vippevalgkretser og i de viktige sving-statene Pennsylvania, Georgia, Arizona og Texas. Valgets pålitelighet og integritet ble dessuten undergravd ved utstrakt misbruk av poststemmeordningen som inviterer til valgfusk samt manglende krav om noe så elementært i valgsammenheng som velger-ID.

Identifisering av velgeren er noe alle land, inklusive Norge, setter som minimumskrav i ethvert valg, men det gjøres altså ikke i flere delstater i USA. Man skulle tro det kunne interessere selv en norsk jusprofessor? Selv ikke Trump-kampanjen krever noe annet enn transparens og en fair valgordning med bruk av skriftlige stemmesedler og at poststemmeordningen ikke blir misbrukt samt at det stilles krav om velger-ID.

Artikler som ovennevnte i Washington Post og Stenseth’s ekko i Aftenposten, grenser over til ren politisk propaganda. Man nøyer seg imidlertid ikke bare med en usannferdig og tendensiøs fremstilling av den politiske virkeligheten. For å stigmatisere, brunbeise og nøytralisere politiske motstandere finner man til og med opp nyord som «valgbenektere».

Merkelappen representerer en ren språklig hersketeknikk for å stigmatisere de som er kritiske til delvis dysfunksjonelle valgordninger i enkelte delstater som åpenbart i mange tilfeller ikke tilfredsstiller de minimumskrav til en valgordning som enhver demokratisk innstilt borger vil kreve.

Og det er ganske mange, faktisk over 70 millioner amerikanske velgere, og som Washington Post og Brookings har kartlagt, et flertall av de mange som nå stiller til valg i USA den 8. november. Er alle disse «valgbenektere» uten «respekt for demokratiet og dets spilleregler»?

Påstanden faller på sin egen urimelighet. Men den gjør det lett å forstå hvordan propaganda og desinformasjon virker og hvor farlig lett mange presumtivt opplyste mennesker lar seg rive med av lemenflokkens narrativ. Og det viser med skremmende klarhet hvor sårbart demokratiet egentlig er.

