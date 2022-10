annonse

– Dette er første gang jeg har sett eller mottatt et medium av noe slag som er kritisk til det nåværende regimet, sier mannen.

En innbygger i Shanghai kjørte t-banen på tirsdag da et AirDrop-varsel dukket opp på iPhonen hans hvor det stod: «Xi Jinpings iPhone vil gjerne dele et bilde.»

Ifølge Vice News, godtok mannen nysgjerrig forespørselen og mottok et bilde som fordømte den kinesiske lederen Xi Jinpings autoritære styre. «Motsette seg diktatur, motsette seg totalitarisme, motsette seg autokrati,» stod det på plakaten.

Slagordene gjentok det en mann hadde skrevet på to bannere og hengt på en motorveiovergang i Beijing forrige uke, i et vågalt stunt for å protestere mot Xis stramme grep om landet. Den uvanlige oppvisningen av dissens kom på et følsomt tidspunkt, da den kinesiske presidenten forventes å sikre seg en enestående tredje periode som sjef for det regjerende kinesiske kommunistpartiet på et viktig politisk møte som ble holdt i den kinesiske hovedstaden denne uken.

– Dette er første gang jeg så eller mottok et medium av noe slag som er kritisk til det nåværende regimet. Ord til munn, selv fra lokalbefolkningen, er vanlig, men aldri noe av denne art, sa vedkommende til VICE World News, som snakket på betingelse av anonymitet for å unngå gjengjeldelse fra kinesiske myndigheter.

Demonstrasjoner mot regjeringen er forbudt i Kina, og de mot Xi er spesielt følsomme, ettersom lederen har bygget en personkult rundt seg, og myndighetene straffer de som kritiserer ham. Sosiale medieselskaper overvåker og sensurerer nøye – til og med private – meldinger om dissens mot kommunistpartiet og Xi.

AirDrop kan bare brukes på nært hold og kun blant Apple-enheter, og er en av få relativt usporbare metoder for å dele filer i Kina. Og noen kinesiske innbyggere bruker funksjonen til å spre protestmeldinger i hemmelighet basert på bannerne til Beijing-demonstranten, som noen omtaler som «bromannen».

Kinesiske myndigheter har gått til ekstreme lengder for å undertrykke diskusjonen om den ensomme demonstranten, inkludert sensurering av begreper som «bro» og «mot», samt å stenge kontoer på sosiale medier som delte informasjon om hendelsen, selv privat. Men mannen, identifisert på nettet som en 48-åring ved navn Peng Lifa, har blitt hyllet av kinesiske dissidenter i utlandet som en helt, mens hans handlinger har inspirert til en skjult protestbølge i Kina.

