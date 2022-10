annonse

Brexit-leder Nigel Farage antydet et potensielt politisk comeback onsdag kveld etter en dramatisk kveld i Westminster som til slutt utløste statsminister Liz Truss’ fall.

Farage, som var medvirkende til undergangen til to tidligere Tory-statsministre, sa under et intervju på GB News at det «konservative partiet er dødt og trenger å erstattes». Han kan derfor være klar for et politisk comeback hat-trick.

Farage påstod at det hadde foregått et «globalistisk kupp» med innsettelsen av finansminister Jeremy Hunt, som han beskrev som «presidenten av Storbritannia», ettersom Hunt ble ansett for å ha det siste ordet over politiske beslutninger de siste dagene til Truss statsministerskap.

– Det konservative partiet nå viser sine sanne farger. Politisk har det aldri noen gang trodd på Brexit, sa Farange.

– Jeg må fortelle deg at de er de mest selvsentrerte egoistiske menneskene jeg noen gang har møtt i mitt liv, de er i politikken ikke for deres tro, ikke for hva de kan gjøre for landet, de er i det for deres egne forferdelige små karrierer, la han til.

ICYMI… ‘We need to replace the Conservative Party…I can’t do that on my own, but if there are other major figures that want this to happen, then it can.’ Dan Wootton asks @Nigel_Farage whether he is prepared to return to frontline politics. pic.twitter.com/ABWrP2OxxN — GB News (@GBNEWS) October 20, 2022

