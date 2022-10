annonse

Jonas Gahr Støre besøkte mottaksterminalen til CO2-lagringsanlegget i Øygarden på Vestlandet. Anlegget skal etter planen være i drift om to år,

Øygarden er en del av prosjektet Langskip. De skal fange CO2 ved Norcem i Brevik og Oslos søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Det skal fraktes til Øygarden og så lagres i tomme oljebrønner.

«Under besøket innrømmet statsministeren at det er fare for at prosjektet aldri vil bli økonomisk lønnsomt. Støre understreket likevel at Norge ikke har råd til å la være,» skriver Dagsavisen i en leder, og sier seg enig i utsagnet:

«Støre har helt rett: CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig om vi skal klare å kutte tilstrekkelig i klimautslippene til at det monner,» argumenterer de.

Dagsavisen skriver videre at CO2-fangst og -lagring skal være et foregangsprosjekt, som siden vil kopieres andre steder, og på den måten bidra til utslippskutt verden over. Foreløpig er kostnadene 25 milliarder kroner, der staten må betale 17 milliarder kroner. Men det har kommet kostnadssprekker, det er uenighet mellom Norcem og staten om 850 millioner kroner. Klemetsrud kommer også til å bli dyrere.

«Verken Norge eller verden har råd til å la være, for å låne statsministerens ord,» skriver Dagsavisen, og avslutter:

«Det skulle bare mangle at vi kommer i mål med ‘Langskip’. Vi har forståelse for at det må kuttes i offentlige utgifter, men noen regninger må vi bare ta.»

