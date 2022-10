annonse

Hun er feminist av den biologisk konservative sorten. Hennes viktigste sak er å forbedre kvinners stilling. At biologiske menn får særbehandling blott ved å erklære seg som hunkjønn, ser Ina Wagner med ublide øyne på.

Kvinnerettighetsaktivisten og radikalfeministen, som Cicero omtaler henne som, er blant grunnleggerne av initiativet «La kvinner snakke!». I disse dager demonstrerer Wagner utenfor landsmøtet til Die Grünen, Tysklands svar på Miljøpartiet De Grønne. Die Grünen sitter i regjering, nærmere bestemt Forbundsministeriet for familie, eldre, kvinner og ungdom, og minister Lisa Paus går nå inn for å innføre valgfritt juridisk kjønn.

– Die Grünen markedsfører seg som et feministisk parti. (…) De seneste årene har vi imidlertid sett at de er på helt feil vei. De har for lengst sagt farvel til å resolutt forsvare kvinners rettigheter. Dette ser vi i deres kvinnefiendtlige planer for selvbestemmelsesloven eller utvanning av lovene om surrogati og sist, men ikke minst i deres støtteposisjon til prostitusjon, sier Wagner i et intervju med Cicero.



annonse

– Den planlagte selvbestemmelsesretten er lovverk som fullstendig utvanner det vernede kvinnebegrepet. Med rett til selvbestemmelse er det mulig for enhver mann å få erklært seg som kvinne i Folkeregisteret. Han trenger ikke lenger å gå gjennom ekspertuttalelser eller gjennomgå kjønnsskifteoperasjoner. Det høres kanskje banalt ut, men kvinner har simpelthen ikke peniser. Og hva er kvinners rettigheter verdt hvis enhver mann kan bli kvinne etter eget ønske og vilkårlig over natten?

Les også: – Vi reproduserer oss med kjønnet vårt, ikke identitet eller kjønnsuttrykk

Wagner avviser at hun setter kvinners rettigheter og transkjønnede personers rettigheter opp mot hverandre, og gjentar sitt argument om at kvinnerettigheter bør være forbeholdt ekte kvinner – for hvis menn får tilgang til kvinnerettigheter, frykter Wagner det vil kunne svekke kjønnslikestillingen som kvinnerettigheter er ment å fremme.

annonse

Familieministeren har tidligere uttalt at loven om selvbestemt kjønn vil «gjøre transkjønnede menneskers liv bedre og anerkjenne kjønnsmangfold». Parallelt skal loven om transseksuelle fra 1980 oppheves, fordi den anses å være grunnlovsstridig.

Med loven om selvbestemt kjønn vil man ensidig kunne endre juridisk kjønn og fornavn. Fremleggelse av legeattest eller uttalelse fra ekspert blir ikke lenger nødvendig. Fysisk kjønnsskifte forblir imidlertid underlagt dagens medisinske forskrifter.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT