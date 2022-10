annonse

Demonstrasjoner har lammet kommersiell økonomisk aktivitet i hele Iran, noe som har ført til stenging av markeder i Teheran og streiker i oljesektoren.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran, Javaid Rehman, hevder at Irans regjering er i ferd med å kollapse etter månedslange protester mot mullaregimet.

– Nivået av undertrykkelse og autoritarisme og brutalitet som finner sted i Iran kan ikke fortsette. Noe vil måtte gi. Ellers finnes det en reell risiko for at folket vil reise seg og at det vil være utenfor iranske myndigheters kontroll, sa Rehman under et intervju med Newsweek tirsdag.

annonse

Protestbevegelsen startet 17. september, én dag etter dødsfallet til Mahsa Amini i politiets varetekt. Amini, en kurdisk kvinne fra landets nordvestlige Kurdistan-provins, ble arrestert av Irans moralpoliti 13. september for å være ikledd hijab på feil måte. Selv om myndighetene senere hevdet at hun hadde fått et hjerteinfarkt i varetekt, har andre internerte rapportert at hun ble hardt slått av politiet, som forårsaket hjerneskade og førte til hennes død tre dager senere.

Nesten umiddelbart etter Aminis død brøt det ut protester i Saqqez, hennes hjemby. Bevegelsen spredte seg raskt over hele Iran, som følge av et stort offentlig sinne knyttet til moralpolitiets oppførsel og relative straffrihet:

– Det hadde vært en viss lidenskap og følelse blant demonstrantene av at nok er nok, når det gjelder undertrykkelse og brutalitet og vold mot kvinner og jenter, bemerket Rehman.

annonse

Eksistensiell kamp

Selv om Iran har gjennomgått hyppige protester siden 2017, har tidligere demonstrasjonsrunder i stor grad vært fokusert på spesifikke misnøyer, som for eksempel mangel på tilgang til vann eller elektrisitet. Imidlertid har den nåværende runden med protester blitt fremsatt av både demonstranter og den iranske regjeringen som en eksplisitt anti-geistlig bevegelse, som har til hensikt å styrte og erstatte den islamske republikken og dens leder, ayatollah Ali Khamenei. Khamenei og andre høytstående myndighetspersoner har nektet å gi etter for kravene til demonstrantene og har innført harde virkemidler for å få bukt på situasjonen, noe som har resultert i mer enn 200 sivile dødsfall så langt.

Demonstrasjonene har lammet kommersiell og økonomisk aktivitet i hele Iran, og har ført til stenging av markeder i Teheran og streiker i oljesektoren. Som svar på protestene innførte iranske myndigheter også en landsomfattende nedstenging av internett, som begrenset demonstrantenes mulighet til å koordinere med hverandre og forstyrret det offentlige livet.

Rehman kritiserte disse grepene som umoralske og kontraproduktive:

– Man kan ikke stoppe protester bare ved å undertrykke. Iran kollapser, og de må forstå at det kan få svært alvorlige konsekvenser for dette regimet, sa han.

annonse

Rehman har fungert som FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Iran siden 2018, og fikk et fornyet mandat på ytterligere ett år i april 2022. I tillegg til rollen som rapportør underviser han i menneskerettighetsrett ved Brunel University i London.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT