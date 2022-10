annonse

Det er under en måned siden regjeringen varslet grunnrenteskatt på havbruk, vann- og vindkraft. Grepet anslås å gi staten 33 milliarder kroner i økte inntekter neste år.

Jonas Gahr Støre er allerede godt i gang med å bruke pengene. Statsministeren har shoppet i Norges aller dyreste eiendomssegment, og blar opp hele 2,65 milliarder kroner for 1,3 millioner mål skog i Trøndelag.

Det utgjør nær ti prosent av grunnrenteskatten for 2023, til tross for at Støre har forsvart neste års skatteskjerpelser med at staten får det økonomisk trangere og derfor må øke inntektene og kutte utgiftene.

annonse

Støre bedyrer at kjøpet var nødvendig for å sikre nasjonalt eierskap til ressursene. På pressekonferansen i går sa statsministeren at «det norske fellesskapet, staten, vi gjennom Statskog har besluttet å kjøpe Meraker Brug».

Les også: Regjeringen kjøper gigant-eiendom i Trøndelag

Statskog eier allerede 58 millioner mål land, som tilsvarer en femtedel av Fastlands-Norge. I tillegg eier staten så godt som hele Svalbard og nesten hele Finnmark (46 mill. mål), som Sametinget og fylkestinget hver kontrollerer femti prosent av. Videre kommer blant annet Forsvarets eiendommer (1,6 mill. mål). Likevel mener Støre at Meraker Brug på 1,3 millioner mål er viktig for nasjonalt eierskap.

annonse

Det ekstravagante boligkjøpet ble kunngjort i går. Bakgrunnen er at eierne av Meraker Brug, en av Norges største privateiendommer, i vår innledet arbeidet med å selge. Interessen fra utlendinger skal da ha vært stor.

Meraker Brugs eiere omfatter stiftelsene som eier og driver Astrup Fearnley-museet for samtidskunst på Tjuvholmen i Oslo, og sier provenyet skal gå til å drive museet og handle mer kunst. Eiernes representant uttrykker tilfredshet med at Statskog vil «fortsette driftsmodellen Meraker Brug har hatt i mange år» og at «det gode forholdet mellom Meråker kommune og Meraker Brug» videreføres.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT