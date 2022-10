annonse

Det norske forsvarsfirmaet Nammo har sikret seg en avtale om å utvikle ny og moderne 120 mm ammunisjon til Hyundais K2 hovedstridsvogn.

Ifølge Nammo er de første prøveskuddene allerede avfyrt, melder Defence-blog.

– Dette er en stor milepæl for Nammo. Avtalen med Hyundai Rotem Company (HRC) gjør oss i stand til å integrere og videreutvikle vår moderne ammunisjonsportefølje for K2 hovedstridsvogn (MBT). Dette betyr kraftigere ammunisjon for NATO-land som bruker K2, inkludert Norge, sier Audun Dotseth, visepresident for Large Caliber Systems i Nammo.

Avtalen mellom de to selskapene har en initiell verdi på 5 millioner dollar for Forskning- og utviklings (FoU)-delen, og sannsynligvis mer enn 100 millioner dollar dersom Nammo ender opp med å produsere og levere 120 mm ammunisjon til K2-brukere.

Polen signerte nylig en kontrakt for å anskaffe seg nærmere 200 Sør-Korea-produserte K2-stridsvogner, i en avtale hvor HRC vil levere totalt 1000 K2-er hvis man inkluderer påfølgende kontrakter. Norge er for tiden i sluttfasen av å velge en ny MBT for sin hær hvor K2 er én av to kandidater. Den andre er Leopard 2A7 fra Tyskland.

I første omgang vil Nammo starte arbeidet med å integrere sin nåværende 120 mm ammunisjon for å sikre høy sikkerhetsstandard samt perfekt kompatibilitet med K2 MBT. På mellomlang og lang sikt forventer Nammo også å fullføre utviklingen av en programmerbar avfyringsmekanisme i samarbeid med HRC. Dette vil gjøre det mulig for K2 MBT å optimalisere skyting i forskjellige scenarioavhengige moduser, med «airburst» som ett slikt alternativ.

– Avtalen mellom de to selskapene vil forberede K2 MBT ytterligere for det europeiske markedet. K2 er i dag fullt interoperabel med NATOs ammunisjonsstandarder og samarbeidet med Nammo vil ytterligere styrke forsyningssikkerheten både for Norge og andre K2-brukere i Europa, sier Euiseong Lee, visepresident i HRC.

De første vellykkede testskuddene med den nye airburst-ammunisjonen ble avfyrt på Rena skytefelt under en test i Norge forrige vinter. For å tilrettelegge for videre utvikling og testprosedyrer vil en identisk kanon som den som brukes av K2 MBT, levert av Hyundai Wia, bli permanent satt opp av HRC ved Nammos testsenter i Raufoss.

