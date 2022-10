annonse

Sør-Korea har avduket en prototype av sin neste generasjons hjemmedesignede jagerfly – KF-21 Boramae (som betyr hauk på koreansk).

Ifølge Defence-blog, ble det nye jagerflyet vist frem på en flybase i Sacheon i provinsen Sør-Gyeongsang, torsdag, hvor det fire dager lange Sacheon Air Show startet samme dag.

KF-21 er et av de viktigste sørkoreanske nasjonale prosjektene for å erstatte de eksisterende aldrende jagerflyene i Sør-Koreas flyvåpen. Målet er å introdusere neste generasjons jagerfly, som kan tilfredsstille alle de fremtidige operasjonskonseptene og scenariene i luften.

annonse

Boramae er et multi-rolle jagerfly og resultatet av flyutviklingsprogrammet kjent som KF-X, som ble opprettet 2016 som et samarbeid mellom Sør-Korea og Indonesia. Jakarta har lovet å finansiere 20 prosent av de totale utviklingskostnadene, eller 1,73 billioner won (1,55 milliarder dollar), i bytte for 50 fly som skal produseres i Indonesia for det indonesiske flyvåpenet, i tillegg til diverse teknologioverføringer.

For øyeblikket finnes det seks KF-21-prototyper. De skal gjennomgå en ettårig tentativ kampferdighetstest i år, med sikte på å være fullstendig kampklare innen 2026.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT