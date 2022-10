annonse

Partiet De Kristne ser det er naturlig å skille mellom klimapolitikk, miljø og forvaltning.

Nok en statsminister ønsker å bygge lagringsanlegg for CO2 i Øygarden, men vil ikke betale. Nå ser vi konsekvensene av en uansvarlig politikk, uten tanke på lønnsomhet. Risiko er blitt en selvfølge for de kunnskapsløse. Å spille bingo med folkets penger er ingen god ide. Hvorfor skal staten bedrive forretning, egentlig?

Forvalteransvaret krever at vi holder naturen ren og omgivelsene sunne, beskatter ressursene fornuftig og tar vare på planter og dyr med tanke på framtiden. At klodens klima blir vesentlig påvirket av menneskelig aktivitet er en tese vi ønsker et nøkternt forhold til. Inngripende tiltak må være fundert på forskning og fakta, ikke på ideologisk eller økonomisk motivert aktivisme.

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Objektiv forskning kan vanskelig skille mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte endringer. Alle funn viser at kloden har vært betydelig varmere tidligere, med positive virkninger for både plante- og dyreliv. Frykten for variasjoner i klima kan tvinge fram uoverveide tiltak med høye kostnader for økonomi og kultur, og bereder grunnen for overnasjonal styring på bekostning av frihet og selvstyre.

På denne bakgrunnen vil Partiet De Kristne trekke Norge ut av internasjonale klimaavtaler, trekke tilbake forpliktelser og avvikle eller omprioritere alle klimatiltak og bevilgninger knyttet til dette formålet. Norge må tas ut av den ensidige Paris-avtalen (som alene vil koste Norge mange titalls milliarder i året) og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles. Norske pengeoverføringer til andre land og internasjonale organisasjoner basert på klimapolitikk må stanses umiddelbart. Skatter og avgifter i Norge relatert til det samme må avvikles, inkludert avgifter rettet mot CO2-utslipp da dette ikke er en forurensende gass. Med andre ord er CO2 en livgivende gass som bør slippes fri dersom den ikke skal benyttes til et definert formål.

Dårlig fundert og tendensiøs klimapropaganda skal ut av skoleverk og læreplaner, og politisk aktivisme og ideologisk indoktrinering skal ikke forekomme i lærebøker på noe nivå. Elever kan dermed være fri til å tenke kritisk og resonnere logisk for å danne egne meninger.

Vi legger til grunn at grundige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er utført av ansvarlige myndigheter, men ser med bekymring på hva store konsentrasjoner fra eventuelle lekkasjer vil kunne medføre av risiko for beboerne i kommunen. CO2 er som kjent ikke giftig, men fortrenger oksygen.

PDK stiller spørsmål ved budsjetteringen for drift og vedlikehold av både vindturbinanlegg og CO2-lagringsanlegget i Øygarden, som statsministeren selv sier ikke er lønnsom.

Vi mener det er både useriøst og uansvarlig bruk når staten spekulerer med skattebetalernes penger.

– Alt i alt kostar Langskip den norske stat 17 milliardar kroner. Om denne investeringa nokon gong vert lønsam for AS Norge i kroner og øre, avheng av at me får den teknologi- og industriutviklinga me allereie ser gode teikn til, seier Erna Solberg (H).

Partiet De Kristne vil satse på utvikling av den rene, konvensjonelle olje- og gassvirksomheten, og er imot at skattebetalerne skal subsidiere fangst og lagring av CO2. Derfor mener vi at denne meningsløse utbyggingen på Vestlandet og vindturbinene må stoppes.

